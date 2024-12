Due weekend di gare al Pala Galli di Civitavecchia, per i Campionati Regionali Master di nuoto in vasca. La Nuotatori Civitavecchiesi non si è fatta attendere ed è sabato 3 febbraio che inizia a giocare le sue carte. Nella vasca di casa Fabrizio Burro e Michela D’Amico mettono subito in chiaro che Civitavecchia ha i suoi nuotatori, infatti nella distanza dei 1500sl entrambi conquistano il Titolo di Campione Regionale nella Categoria M50, ed il giorno dopo a scendere in campo è Riccardo Zuena che nei 400sl non è da meno e si laurea Campione Regionale M30.

Grande festa in casa Nuotatori Civitavecchiesi che però restano con i piedi per terra, infatti quello era solo il primo di 3 weekend di gare, partenza perfetta ma ancora molte gare in programma. E sabato 10 febbraio infatti è ancora Michela D’Amico che cimentarsi nella distanza degli 800sl conquista ancora una volta il titolo mentre Riccardo Zuena dopo un 200sl a ritmi altissimi conquista un pregevole argento.

Domenica 11 febbraio è stato il turno di un volto molto noto nell’ambiente natatorio cittadino, Simone Ciancarini il quale, con pochissimi allenamenti sulle spalle, decide di provare il record nei 100mx. Mossa azzardata si ma eccezionale; non solo conquista il titolo nella categoria M45 ma demolisce anche il record della categoria stessa percorrendo la distanza in 58”86.

«Che dire - esordisce Marcello Jacopucci - in sei gare abbiamo conquistato cinque titoli regionali ed un argento, ma il campionato non è finito, infatti nel prossimo weekend saremo ancora impegnati con 4 gare. Fabrizio si cimenterà per la prima volta nei 200 rana, Simone ed Alessio Alfonsi nei 50 farfalla mentre lo stesso Alessio si cimenterà anche nei 100 dorso, e chissà che non si vada ancora a medaglia. Purtroppo in queste gare abbiamo dovuto fare a meno di una delle nostre punte di diamante, poiché Maurizio Valiserra, ancora alle prese con un lento recupero da un infortunio alla spalla non ha potuto partecipare. Atleti che hanno portato negli anni grande prestigio alla nostra Città, e che continuano imperterriti a portare Civitavecchia sui podi Regionali, Nazionali ed Internazionali».

Il presidente Federica Feoli entusiasta per le gare disputate e impaziente per l’ultimo weekend di gare, ringrazia i suoi ragazzi per gli splendidi risultati ottenuti fin ora, ringraziando nel contempo gli amici della Coser per aver consentito a questi atleti di allenarsi in maniera opportuna, tanto da poter portare a casa un carniere tanto ricco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA