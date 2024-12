La Nc Civitavecchia chiude subito le porte a ogni discorso negativo dopo lo stop di sabato scorso, arrivato contro il Livorno. I rossocelesti hanno espugnato la piscina di Bogliasco, vincendo per 9-6 contro la San Giorgio nel campionato di Serie B.

Non è stata una gara particolarmente elettrizzante per la squadra di Aurelio Baffetti, che ha subito gestito la situazione, andando in vantaggio nel primo tempo per 3-1 ed allungando poi il divario nel corso dei successivi minuti, come dimostra il 7-2 al cambio di metà vasca, fino a controllare pienamente la situazione negli ultimi minuti, evitando così il ritorno da parte dei liguri.

Quindi la Nc Civitavecchia si conferma saldamente in testa alla classifica, con la voglia anche di chiudere il discorso primo posto al prima possibile.

«Non era facile dare questa dimostrazione - dichiara il direttore sportivo Massimiliano Criscoli - visto che arriviamo da un periodo tra influenze e infortuni, che non ci ha permesso di poter scendere in vasca al cento per cento negli ultimi tempi. È una vittoria importante, che ci rilancia e che dà fiducia al gruppo».

