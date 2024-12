Nessun problema per la Nc Civitavecchia, che sconfigge per 14-3 il Tolentino davanti al pubblico amico del PalaGalli nel campionato di Serie B.

La gara, praticamente, non è mai esistita con i rossocelesti che si sono imposti già nel primo tempo per 6-0 e poi hanno allargato le maglie, chiudendo la seconda frazione sul 10-0, nonostante le difficoltà di formazione, con le assenze di Serrentino e Carlucci per influenza e di Calì per un problema alla caviglia, e con Minisini a mezzo servizio.

Le cose sono andate nel migliore dei modi per la squadra di Aurelio Baffetti, che non ha avuto nessun problema a sconfiggere il fanalino di coda del campionato Per quanto riguarda lo score, cinque reti per Romiti, tre per Luca Pagliarini.

In evidenza anche il giovane Molinari, che ha fatto una doppietta.

Grazie a questo successo la Nc mantiene saldamente il primo posto del girone 2 e si lancia prepotentemente a vincere il raggruppamento e ad avere una posizione importante nei playoff.

©RIPRODUZIONE RISERVATA