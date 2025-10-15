«Nell’incertezza generale in cui versano le società Natatorie, assenza di spazi acqua, uno stadio del nuoto devastato e abbandonato alla mercé di tutti ecc.ecc. C’è invece chi si diletta ancora a fare articoloni al fine di danneggiare l’immagine della NC con ogni argomento che gli viene suggerito dai soliti noti». Inizia così una nota della società rossoceleste, che smentisce le notizie che parlano di una mancata affiliazione alla Fin e annuncia che prenderà parte regolarmente ai campionati, a partire dalla serie B.

«Oggi, per esempio – spiegano dal club del presidente Marco Pagliarini – ci vediamo chiamati in causa sulle affiliazioni attive presso le federazioni, senza sapere (l’ignoranza a volte non è una colpa, ma non è questo il caso) che le società hanno tempi stabiliti per le varie affiliazioni e iscrizioni aspetti, insomma, tanto marginali da non interessare a nessuno, se non a pochi azzeccagarbugli, che per i propri fini personali cercano con ogni mezzo di accaparrarsi quello che vorrebbero. Ci spiace dovervi deludere La NC si è iscritta al Campionato nazionale di serie B e ai rispettivi campionati giovanili di tutte le categorie.

Quello che ci saremmo aspettati invece, fari accesi sulle cose che davvero contano in un panorama sportivo cittadino che non è mai stato così drammaticamente malmesso. Pochi Spazi acqua messi a disposizione con orari problematici per i tempi lavorativi e familiari degli atleti, inadeguati tecnicamente per l’impossibilità di utilizzo del pallone. Questo quello che avremmo voluto leggere, i veri problemi che la NC si trova ad affrontare, i costi esorbitanti delle continue trasferte su Roma per gli allenamenti con utilizzo del pallone, le squadre giovanili ad oggi costrette ad allenarsi nella piscina di Tarquinia con grave disagio delle famiglie e degli stessi atleti.

C’è stato un danno e nessuno ne parla, la società che doveva effettuare i lavori in tempo da record è praticamente sparita, ricordiamo che a novembre come sventolato ai 4 venti dal comune lo Stadio del nuoto doveva riaprire con tutti i lavori fatti. Quindi la NC ha subito un fermo delle attività che a questo punto è stato completamente inutile. L’impianto è chiuso da giugno e le uniche vere attività che il cantiere ha visto sono state relative alla rimozione delle vetrate. Per il resto, tutto fermo e quello che era l’impianto sportivo funzionante più importante della città (almeno tra quelli con certificato di agibilità) è diventato una gigantesca voliera con le porte aperte, alla mercé di animali volanti, striscianti e zampettanti.

Perché non si è fatto in modo di lasciare l’impianto funzionante con le giuste misure della sicurezza, come più volte richiesto? Avrebbe certamente permesso ad esempio altre soluzioni alle squadre che hanno già dovuto invece iniziare il loro campionato addirittura in un’altra provincia. Tutto ciò era del resto prevedibile: per lavori del tutto simili, appaltati alla stessa impresa, la piscina di Marina di Cerveteri è chiusa dal 2024.

Ecco cosa ci sarebbe da raccontare. E al limite daremo anche informazioni su come andranno le azioni legali che, è del tutto evidente, saranno messe in atto per difendere l’immagine, l’onorabilità e gli stessi interessi materiali delle società sportive diventate bersaglio di infimi mezzucci».

