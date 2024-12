Lo Stadio del Nuoto torna a vivere. Il gip Ferrante ha infatti firmato il decreto di autorizzzazione di riapertura dell’impianto di Viale Lazio gestito dalla NC.

Sulla vicenda è intervenuta Fabiana Attig, dirigente FIN e delegata per la Nc ai rapporti istituzionali: «La società è soddisfatta, siamo riusciti ad adempiere a tutte le prescrizioni dell’autorità giudiziaria. I lavori sono stati ultimati il 26 settembre, mentre l’iter amministrativo e giudiziario s’è concluso il 23 ottobre. La dirigenza ufficializza quindi la riapertura dell’impianto. Entro il 23 novembre pagheremo anche la sanzione amministrativa che svincolerà definitivamente lo stadio del Nuoto; notizia riportata anche alla FIN e al comitato regionale Lazio, rispettivamente rappresentate dai presidenti Paolo Barelli e e Giampiero Mauretti, con i quali si è riavviato il dialogo per programmare gli spazi acqua in vista dei collegiali delle regionali nazionali. Mentre In questi giorni riprenderanno anche tutte alle altre attività forzatamente interrotte. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini, dalle imprese alle famiglie degli atleti, non ultimo il sindaco Marco Piendibene, per aver avuto un ruolo super partes in questa vicenda e aver avviato una verifica su tutta l’impiantistica comunale che certamente ha bisogno di essere attenzionata così come è stato per il PalaGall. Continueremo ad essere tutelati dal nostro avvocato Roberto Immediata, anche se ci auguriamo non ve ne sia più bisogno».

Puntuale anche il commento di Aurelio Baffetti, vice presidente della NC, allenatore della prima squadra e dell’Under 18: «Per quanto riguarda la parte sportiva, iniziamo con ritardo la preparazione ma cercheremo di recuperare il terreno perso grazie all’impegno dei ragazzi. Sarà un inizio più difficile rispetto lo scorso anno ma sono fiducioso. In questi giorni inizieranno anche le attività giovanili e il corso gratuito rivolto ai piccoli dagli 8 ai 12 anni. Già da domani i ragazzi potranno tornare in acqua».

