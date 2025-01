Dopo quasi un mese di pausa, si apre una nuova pagina nel campionato di serie B per la Nc Civitavecchia.

Archiviata la prima parte del torneo, per i rossocelesti c’è una trasferta per riprendere il percorso nel nuovo anno.

Alle 20 la squadra allenata da Aurelio Baffetti sarà alla piscina delle Cupole di Acilia per la sfida contro la Canottieri Lazio.

Si tratta di un impegno difficile, in quanto avversaria di Romiti e compagni sarà una formazione che si è spesso comportata bene negli ultimi anni in questa categoria.

Possiamo praticamente considerare questo ritorno in vasca di sabato sera come l’avvio di un nuovo campionato per la Nc, che non ha potuto approcciare al meglio con l’avvio delle gare, in quanto non ha potuto svolgere al meglio il suo compito nelle prime due uscite per la condizione fisica ed atletica ancora non ottimale.

E nelle prime due gare non c’è stato ancora il primo successo: stop all’esordio a Pescara contro il Club Aquatico e pareggio al PalaGalli nel debutto casalingo contro il Delta.

D’altro canto, la Canottieri Lazio, che ha preso le redini dal Babel, che era il nome con cui si era iscritta al campionato la squadra, ha cominciato bene con una netta affermazione contro la Roma 2020, ma è crollata decisamente nella prima trasferta, quella di Pescara.

Le indicazioni della vigilia del torneo si sono rivelate veritiere: in quanto gli abruzzesi partono per un campionato di vertice, mentre la Roma 2020 dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenere la categoria.

Gennaio sarà un mese da scrutare per la Nc, che poi giocherà in casa il 19 contro il Villa York, prima di viaggiare nuovamente in direzione Capitale, proprio per il confronto con la Roma 2020.

Canottieri Lazio-Nc Civitavecchia sarà diretta da Alessio Musio del Gruppo Ufficiali Gara del Lazio, mentre il commissario di vasca sarà Alessandro Callini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA