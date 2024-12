Ancora un’ottima notizia per la Nc Civitavecchia dal campionato di Serie B, che sabato scorso ha visto celebrarsi la seconda giornata di ritorno.

I rossocelesti possono sorridere, non solo per la vittoria sulla San Giorgio, ma anche per quanto accaduto nello scontro diretto più atteso di giornata, con le due più accreditate concorrenti Aragno e Lerici hanno pareggiato tra loro per 7-7.

Quindi, grazie a quanto avvenuto in terra ligure, il sette di coach Aurelio Baffetti ha aumentato a otto i punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Lerici, quando mancano sette giornate al termine della stagione regolare.

E sabato la formazione civitavecchiese sarà impegnata nella gara non particolarmente dura col fanalino di coda Tolentino con l’ulteriore vantaggio di giocare nella vasca amica del PalaGalli.

