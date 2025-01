Un fine settimana davvero intenso per le atlete della Nautilus, prima dell’inizio del campionato di serie A2.

Venerdì scorso amichevole di lusso contro la Lazio, squadra militante in serie A1, mentre sabato Tortora e compagne hanno vissuto una giornata in terra ligure, dove le verdeazzurre hanno disputato un doppio allenamento con il Sori Pool Beach, a cui vanno sono andati i ringraziamenti, da parte della Nautilus al tecnico, Piero Ivaldi e alla presidente Cocchiere, per l'ospitalità.

«Tanti chilometri fatti per poter giocare - afferma mister Daniele Lisi - ma ne è valsa la pena, anche perché le squadre erano di livello. La squadra, nonostante il grande sforzo fatto, ha risposto bene fisicamente e mentalmente, c’è ancora da lavorare su alcuni atteggiamenti tattici, ma le ragazze e tutto l’ambiente non vede l’ora di iniziare il campionato. Un ringraziamento va alla società che fa tanti sforzi, per metterci sempre in condizione di lavorare al meglio».

