La società Nautilus sarà premiata venerdì dalla FIN e sabato dal Comune di Civitavecchia. Dopo una stagione incredibile è arrivato il risultato tanto desiderato dalla Nautilus: la conquista della Serie A2. A dimostrazione della qualità del lavoro svolto dal club verde azzurro e dell'importanza dei risultati sportivi ottenuti quest'anno, culminati con la promozione in serie A2, l'ASD Nautilus Civitavecchia venerdì alle ore 20.00 verrà premiata dai vertici della FIN e dal Presidente del Comitato Regionale Lazio Gianpiero Mauretti. Il riconoscimento per la neonata società, che ha già attirato le attenzioni dei vertici della Federazione Italiana Nuoto, avverrà presso il Foro Italico prima dell'incontro tra il Settebello e la Nazionale Croata. La premiazione assume ancora più valore sportivo in quanto inserita nel programma del 59° “Trofeo Sette Colli” Internazionali di nuoto, che quest'anno vedrà protagoniste ben 20 Nazioni. I riconoscimenti per la Nautilus non terminano qui. Sabato alle ore 18.30 a Civitavecchia, presso la Marina, la società è stata invitata a partecipare alla 10° edizione di “Premiazione delle Eccellenze Cittadine” per la stagione 2022/2023. Premi prestigiosi per la Nautilus Civitavecchia che ha dato vita ad un progetto sportivo di grande qualità, portato avanti da figure altamente qualificate e che amano la pallanuoto e Civitavecchia. «Partecipiamo a tutto questo con orgoglio - afferma il Presidente Alberto Braccini- Siamo consapevoli di aver riportato Civitavecchia al centro dell'attenzione e di aver raggiunto un risultato sportivo straordinario, che sarà il nostro punto di partenza per ulteriori successi negli anni a venire».

