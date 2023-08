Proseguirà la collaborazione tra Nautilus e WISH IT nella nuova stagione sportiva.

Si è tenuto giovedì l'incontro molto positivo tra i vertici della Nautilus Civitavecchia ASD e dell'azienda multinazionale di informatica e telecomunicazioni WISH IT.

Già nella passata stagione WISH IT è stato uno sponsor fondamentale per la Nautilus e in seguito all'incontro il proprietario dell'azienda, il dottor Riccardo Alberto Mangiacapra e il direttore commerciale Franco Velotti hanno confermato il loro impegno verso la Nautilus, appoggiando e condividendo in pieno l'ambizioso progetto sportivo e non solo della società civitavecchiese.

A breve si terrà una conferenza stampa per comunicare tutte le novità e il progetto della stagione sportiva che è alle porte.

Un anno che si preannuncia scoppiettante, con la Nautilus probabile protagonista di un campionato impegnativo.

La squadra a disposizione di coach Daniele Lisi ha tutte le carte in regola per poter competere ad alti livelli e la grande attenzione ai particolari della dirigenza è sicuramente un fattore che nell’arco della stagione potrà fare la differenza.

