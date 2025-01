Partenza col piede giusto per la nuova Nautilus in serie A2. In trasferta la squadra diretta da mister Daniele Lisi ha incamerato i primi tre punti del campionato, espugnando Roma, dove la squadra civitavecchiese ha vinto per 17-10 contro il Vis Nova. L’incontro non ha dato particolari patemi d’animo a Tortora e compagne, che hanno inflitto un parziale netto e deciso sin dai primi otto minuti della sfida, terminati sul 7-1 per la Nautilus. Nei successivi minitempi le verdeazzurre hanno mantenuto la concentrazione ideale, rompendo subito l’emozione classica dell’esordio stagionale, ed hanno anche allungato il margine nei confronti di una squadra sicuramente di caratura inferiore. Esordio molto convincente per la serba Avdic, top scorer con quattro reti. Triplette di Marussi, Scifoni e Bianchi.

«Era importante partire con il piede giusto - dichiarano dalla Nautilus - certo non era e non è stata una partita semplice contro un’avversaria giovane e veloce. Siamo arrivati a questo incontro con ragazze che durante la settimana hanno dovuto fare i conti con l'influenza ma nonostante questo sono scese in vasca. Le ragazze da subito hanno dimostrato di stare in partita a parte un leggero calo tra il secondo e terzo tempo. Complimenti alle ragazze e al mister per bella prova».

