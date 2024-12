La Nautilus torna in acqua alle 12 allo Stadio del Nuoto di Civitavecchia: le ragazze di coach Lisi ospitano i Castelli Romani.

Intanto, con l'inizio del girone di ritorno che vede la squadra di Mister Daniele Lisi tra le protagoniste del girone Sud di serie A2, la società ha deciso di rafforzare anche e soprattutto in visione futura i propri quadri societari. Entrano come Dirigenti Pipponzi Valeria e Fraticelli Jennifer, due figure storiche della pallanuoto locale che dopo anni di gioco hanno deciso di appendere la calottina al chiodo. Continua anche il rafforzamento dei quadri tecnici con Braccini Aurora e Cicognani Giulia che hanno conseguito presso il Foro Italico di Rom la qualifica di tecnici federali di nuoto ed erano già in possesso del brevetto bagnino e BLSD. Con entusiasmo il Presidente Alberto Braccini: «Do il benvenuto a Valeria e Jennifer che saranno sicuramente due figure dirigenziali molto valide e che con la loro esperienza, sapranno arricchire e dare molto alla società e soprattutto alle atlete. Sono certo che unitamente allo staff tecnico e al resto dei Dirigenti diventeranno un punto fermo nel presente e soprattutto nel futuro societario. I miei complimenti e quelli di tutta la Nautilus vanno anche a Braccini Aurora e Cicognani Giulia, giovani atlete che hanno conseguito la qualifica di tecnico di nuoto presso il centro del Foro Italico. Bisogna sempre cercare di migliorarsi, con dedizione e soprattutto lavoro, aggiornarsi e non accontentarsi mai. Rinnovo i complimenti a tutte le atlete della Nautilus e allo staff tecnico per il lavoro e i risultati che stanno ottenendo, nonostante le mille difficoltà a cui giornalmente devono far fronte».

