Non è questo l’anno della promozione per la Nautilus ma è di certo quello delle grandi conferme. Sfuma il sogno playoff promozione in Serie A1 per la Nautilus Civitavecchia, ma non l'attaccamento ai colori e al grande valore che le atlete hanno generato in questa prima stagione di Serie A2 femminile. La gara contro Lazio Nuoto di domenica si è chiusa 6-4 a favore delle avversarie. Grande il supporto ricevuto dalle civitavecchiesi che hanno mobilitato quasi un centinaio di tifosi e appassionati in trasferta ad Acilia per sostenere la squadra in quella che aveva il sapore di un’avventura storica. Le calottine verdeazzurre della società del presidente Alberto Braccini sono tornate a casa con un bagaglio ricco di consapevolezze, messe sotto i riflettori anche dal tecnico Daniele Lisi: «In riferimento alla partita contro la Lazio, alla quale facciamo i complimenti per la vittoria e la qualificazione ai playoff, va detto che si trattava di una partita con un alto carico emotivo vista la posta in palio. Vittoria e sconfitta servivano per il nostro processo di crescita societario e tecnico, ma per tutto ciò che società e squadra hanno dimostrato in questo campionato di Serie A2, la parola A e il numero 1 non sono più un tabù o un’utopia. Si può fare, la società c'è e la base tecnica è stata avviata. Inizieremo a lavorare su un percorso diverso di crescita, affinché si possa lavorare in tranquillità per provare a realizzare il nostro sogno, da portare avanti in una città sportiva e di tradizione come Civitavecchia».

Nel corso della stagione è stato grandissimo il lavoro svolto da parte di tutte le atlete, di coach Lisi, del presidente Braccini, del team manager Vincenzo Pastorelli e del preparatore atletico Mauro Ronconi.

