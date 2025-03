La Nautilus è ancora al comando del girone Sud di Serie A2. Tutto questo grazie alla vittoria del PalaGalli, nella prima giornata di ritorno, per 16-12 contro il Vis Nova. Si sapeva che era una gara ampiamente nelle corde della squadra di Daniele Lisi e questo è successo, anche se un approccio difensivo non proprio mastodontico ha reso una scheggia impazzita la prima parte di gara, con un 4-3 che si leggeva sul display dopo neanche metà tempo. Quindi le verdeazzurre hanno sistemato il comparto arretrato e migliorato le loro percentuali in fase offensiva, allontanando così le leonesse da un possibile accostamento per larghi tratti dell’incontro. Al termine del terzo tempo erano addirittura nove le reti di vantaggio, prima di un fisiologico rilassamento nell’ultimo quarto, che ha consentito alle romane di uscire dalla vasca con un divario minore, ma che, allo stesso tempo, ha sicuramente fatto infuriare mister Lisi, che non avrebbe voluto vedere un calo di prestazione da parte delle sue ragazze. Va rimarcato che la Nautilus sta continuando a disputare un campionato d’alto livello, rimanendo al timone del girone e confermandosi squadra pericolosa con tutte le formazioni avversarie, anche se c’è ancora quel piccolo neo della sconfitta casalinga contro lo Sport Center Parma. Giornata ispirata soprattutto per Grace Marussi, autrice di sei reti, mentre Avdic ha firmato quattro gol. «Escluso i primi minuti di approccio dove la gara è stata combattuta - spiegano dalla Nautilus - per il resto la squadra non ha avuto grosse difficoltà stando sempre avanti con il punteggio. Venivamo da una sosta e non è mai facile riprendere, ma il nostro percorso di crescita continua partita dopo partita cercando di migliorare sempre. Siamo all'inizio del girone di ritorno e il percorso ancora è lungo ma con questa determinazione e il bel gioco che stiamo dimostrando sicuramente saremo protagonisti fino alla fine. Complimenti a squadra e staff tecnico per quanto stanno facendo».

