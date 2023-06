Ad un solo anno dalla sua fondazione, la Nautilus conquista la promozione in serie A2. Dopo un’estate, quella scorsa, fatta soprattutto di polemiche per la scissione tra la Coser e il progetto tecnico supportato da Daniele Lisi, la pallanuoto femminile sembrava potesse entrare in un momento di forte calo, ma così non è stato. Grazie ad una stagione ai limiti della perfezione, con una squadra che è rimasta sempre imbattuta e che la vinte tutte, eccezion fatta per il pareggio casalingo contro la diretta pretendente Agepi, alla fine promossa anche lei, le verdeazzurre si sono potute garantire l’accesso alla cadetteria. La notizia non è arrivata dopo una vittoria, ma in conseguenza dell’inattesa sconfitta del Parma per 16-10 contro il Moie, lasciando, di fatto, uno dei primi due posti alla squadra di Daniele Lisi, prima ancora di entrare in vasca per la partita con l'Aquatempra, subito dopo il termine di questo incontro. Una stagione fantastica quella di Tortora e compagne, che ad un anno solo dalla nascita della nuova realtà della pallanuoto femminile, ha vinto un campionato, frutto di una serie sconvolgente di vittorie, in una categoria decisamente stretta per le potenzialità delle verdeazzurre. Scatta quindi la festa della Nautilus, unica squadra del panorama civitavecchiese ad aver vinto un campionato in questa stagione a livello assoluto. La trasferta di Avezzano era iniziata anche sotto il segno delle polemiche a livello politico, con il Movimento Cinque Stelle che ha contestato la decisione dell’amministrazione comunale di concedere 1000 euro alla società presieduta da Alberto Braccini per questa trasferta in terra abruzzese, dopo il progetto presentato proprio dalla Nautilus a Palazzo del Pincio. All’esordio, di sabato pomeriggio nella prima partita del concentramento nella Marsica, le verdeazzurre hanno sconfitto per 9-6 il Parma, in una gara per nulla semplice. Le fasi iniziali premiano le ducali, che vanno avanti fino al cambio di metà vasca, mentre il sette di Daniele Lisi deve rincorrere fino a inizio terzo tempo, prima di mettere le mani sull'incontro. Avanti nel punteggio, le civitavecchiesi fanno valere il loro maggior tasso tecnico, ma riescono a chiudere la pratica solo a tre minuti dal termine. In grande evidenza Braccini, autrice di un poker, tripletta di Tortora e gol di Battaglia e Cicognani. E il secondo confronto si è disputato di domenica mattina, con mister Lisi che ha richiesto alle proprie ragazze un rigido comportamento alimentare per poter scendere in vasca nelle migliori condizioni. Dopo aver battuto il Parma, il sette di Daniele Lisi si è ripetuto contro il Team Marche, vincendo per 8-5. Le verdeazzurre avevano già preso il largo nel primo tempo, andando sul 4-1, ma non sono mai riuscite ad archiviare seriamente la pratica, anche se alla fine sono riuscite a mettere in cascina altri tre punti fondamentali sulla strada per la promozione. Tre le doppiette con Buccheri, Foschi e Braccini, a cui si aggiungono i centri di Sartorelli e Cicognani. Con questa vittoria civitavecchiesi in testa alla classifica con sei punti, mentre Parma e Aquatempra sono a quota tre. Ma, come detto, la questione promozione si è risolta prima di andare a poggiare il piedino nella vasca di Avezzano, grazie al regalo del Moie, che, però, nonostante il successo sul Parma, ha dovuto cedere il posto per l’A2 proprio alle emiliane. Con la certezza del biglietto per la cadetteria già in tasca, le verdeazzurre hanno chiuso la stagione da imbattute, perché hanno vinto per 8-6 contro l'Aquatempra, con la tripletta di Tortora, la doppietta di Cicognani, i gol di Pipponzi, Puppi e Braccini. «È stata una stagione perfetta - afferma coach Daniele Lisi - abbiamo finito da imbattute il campionato. Tutto il lavoro che è stato fatto, soprattutto a livello mentale, non era semplice, dopo un'estate che ha visto un titolo di serie A che era stato completamente perso. Il gran merito va a tutte le atlete che non hanno abbandonato la barca, in maniera umile e con tanto lavoro alla fine sono risultate le più forti della categoria, che ci sta davvero stretta. Aver chiuso da imbattute, fa capire che questa squadra è già pronta per la serie A. Abbiamo il titolo e ce lo siamo guadagnati sul campo. Ora qualche giorno di riposo e poi via a capire come affrontare l'A2, saremo umili e sappiamo già da subito che non sarà come la serie B. La Nautilus è un'eccellenza dello sport civitavecchiese e non solo. Siamo orgogliosi, sulla nostra maglietta oltre al nome Nautilus abbiamo anche quello di Civitavecchia, a dimostrazione che rappresentiamo questa città in giro per l'Italia, considerando anche la grossa tradizione nella pallanuoto, che abbiamo onorato, valorizzato e rifondato in maniera netta e decisa, partendo dalla linea guida. Al centro c'è lo sport, ci sono le ragazze e il merito sportivo. Per quello che abbiamo fatto in questi anni abbiamo incarnato al meglio il merito sportivo. Ci attende una categoria importante, abbiamo una sfida che ci stimola e che ci porterà a violare qualsiasi tabù».

