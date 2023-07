La Nautilus Civitavecchia martedì 1 agosto riceverà un premio dalla Regione Lazio per la promozione in A2 e per il lavoro fatto nel giovanile durante la stagione 2022-2023. Il club verdazzurro è stato premiato già dalla FIN e tra pochi giorni anche dalla Regione Lazio. La premiazione acquista ancora più pregio se si considera che questo è tra i pochi riconoscimenti sportivi conferiti dalla Regione durante questa stagione sportiva ad una società di pallanuoto. Il premio sarà ricevuto nel tardo pomeriggio del 1 agosto dal Presidente Alberto Braccini, Mister Daniele Lisi e dalla squadra che ha portato alla promozione in A2 presso il Consiglio Regionale del Lazio "Sala Latini" e trasmesso sui social della Regione e della Nautilus. «Rivolgiamo un ringraziamento speciale al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma e alla Consigliera Regionale Emanuela Mari, che tanto si è spesa affinché anche la Regione riconoscesse il valore dell'impresa sportiva della società. Ringraziamo inoltre per la splendida locandina creata dalla Regione per la premiazione. Questo riconoscimento sottolinea come prima della Nautilus venga Civitavecchia, e per questo continueremo a presentarci come la società di pallanuoto femminile di Civitavecchia, una città di grandissima tradizione e valore nella pallanuoto che abbiamo portato di nuovo a splendere e per cui faremo sempre di più».

