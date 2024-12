Anche in piena atmosfera natalizia, il ciclocross continua ad imporsi all’attenzione generale della Mtb Santa Marinella per gli ottimi risultati conseguiti al Giro del Veneto Ciclocross e al Roma Master Cross. In terra veneta duplice partecipazione per la Mtb Santa Marinella al Ciclocross di Sant’Ambrogio, facente parte del Giro del Veneto Ciclocross Acsi. Sui prati di Trebaseleghe (Padova) giornata poco fortunata per Gianfranco Mariuzzo che si è ritirato per un guasto meccanico. L’altra faccia della medaglia ha invece sorriso a Michele Feltre che ha ottenuto meritatamente il primato tra i supergentlemen B. Non da meno l’impegno del sodalizio santamarinellese a Ostia nella location di Wild Village per la seconda prova del Roma Master Cross con Angelo Ciancarini che ha vinto alla grande la sua categoria master 8. Tra gli altri piazzamenti in rassegna un quarto posto con Giuseppe Calò tra i master 4, un sesto con Daniele Bagnoli tra i master 6, un terzo con Mauro Gori tra i master 7, un quarto con Claudio Albanese tra i master 7 e un sesto con Vincenzo Scozzafava tra i master 8.

