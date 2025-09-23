Anche quest’anno, ad inizio attività agonistica, la Meiji Kan presenta la squadra che parteciperà alla 49° stagione sportiva dalla sua fondazione.

I ragazzi della palestra di Via Terme di Traiano, allenati dalla Maestra Virginia Pucci, si cimenteranno in una serie di competizioni regionali, nazionali ed internazionali che rappresentano un unicum a livello di club, nel mondo del karate.

«Nella nostra società, da sempre – dichiara la Maestra Virginia - diamo la opportunità, senza la obbligatorietà, a tutti i nostri iscritti di poter partecipare ad una serie di gare e manifestazioni che vanno dal campionato regionale, magari aperto anche ai bambini cinture gialle , fino ad eventi internazionali in Brasile, Giappone, Polonia, Spagna o Regno Unito riservati alle cinture nere».

I punti di forza della formazione civitavecchiese (che comunque ha ogni anno il difficile compito di rinnovarsi con atleti formati esclusivamente nel suo vivaio) sono, per la prossima stagione sportiva , il capitano Luca Pierini ed il bravo Jacopo Scala nella specialità kumite; nel settore kata primeggia la esperta Flavia di Cicco e la emergente Beatrice Tamburrini.

Insieme a questi atleti, già esperti, saranno impegnati alcune nuove cinture nere che sapranno maturare le giuste competenze e portare in alto, in Italia e nel mondo , il buon nome dello sport cittadino.

@RIPRODUZIONE RISERVATA