Resi noti gli otto gironi in cui si articolerà il prossimo campionato di Serie B. La Maury's Com Cavi Tuscania è stata inserita nel girone F dove oltre a Ecosantagata Civita Castellana e NaturEnergy Anguillara, troverà cinque squadre della Capitale (Green Volley, Roma 7, Virtus Roma, Lazio e Fenice), due dei castelli romani (Marino e Genzano), altrettante napoletane (Pomigliano e Bava Rioneterra), una frusinate (Sora) e una trasferta in Sardegna per affrontare Decimomannu (Cagliari).

La società ha chiesto al coach biancoazzurro Victor Perez Moreno, riconfermato sulla panchina di Tuscania, un primo commento al girone e a quello che sarà il campionato della Maury's Com Cavi. «Dopo la bella stagione che abbiamo fatto personalmente non vedo l’ora di iniziare. Essere per il secondo anno alla guida della prima squadra è uno stimolo in più. So che abbiamo fatto qualcosa di grande, di speciale ma da settembre non conta più: iniziamo da zero. Dobbiamo ripartire con molta umiltà e metterci al lavoro per raggiungere i nostri obiettivi che sono gli stessi dell’anno scorso, non ci nascondiamo. Tuscania è una società ambiziosa, così come i miei giocatori e lo staff. Vogliamo continuare a crescere ed è giusto che questa sia la nostra mentalità, vincere. Non è facile vincere ogni anno, noi ci proveremo ma il nostro focus va rivolto a quello che dobbiamo fare ogni weekend poi il resto arriverà di conseguenza. In quanto al nostro girone - prosegue il coach - sono contento che abbiamo quasi tutte le partite a Roma, sembrerà di giocare in casa perché i nostri tifosi avranno la possibilità di seguirci. Penso che sarà un girone equilibrato con tanti derby da fare e non facile da giocare. Per citare alcune tra le squadre che puntano a vincere ci sono sicuramente Civita Castellana e Genzano, squadre che conosciamo già perché le abbiamo affrontate in varie occasioni, le altre saranno un po' da scoprire anche se tutte si sono rinforzate in questo mercato estivo. In generale sappiamo comunque che tutte daranno il massimo per vincere o per non retrocedere. Noi faremo in modo di trovarci pronti».

