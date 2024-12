Si ferma in semifinale la cavalcata dei giovani biancostellati della Stella Azzurra Viterbo usciti sconfitti da un match difficile ma affrontato a testa altissima contro la corazzata Stella Azzurra Roma. I ragazzi di coach Maria Chiara Scaramuccia terminano però la propria stagione tra gli applausi, ampiamente meritati per aver disputato un campionato molto positivo. Si chiude un'altra annata sportiva che conferma la continua crescita sia individuale che collettiva delle giovanili biancoblu, con la società che può continuare a guardare al futuro con ottimismo.

«È stata una stagione importante per tutto il gruppo - dichiara coach Scaramuccia - nella quale abbiamo affrontato ottime squadre che ci hanno permesso di porre basi solide per il prossimo anno, con i ragazzi che andranno a disputare, insieme ai classe 2008, il campionato Under 17 Eccellenza».

