La prima tappa della Coppa Italia IQFoil e Techno 293, svoltasi presso il Nauticlub di Castelfusano, ha visto la Lega Navale distinguersi tra i protagonisti assoluti del panorama nazionale giovanile del windsurf. Guidati dai tecnici Claudia Di Francesco, Giulia Cocco e Dario Masoni, i giovani atleti hanno affrontato con determinazione il primo grande appuntamento della stagione, raccogliendo risultati di prestigio nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli. Nella categoria Foil, il vento instabile ha permesso lo svolgimento di un numero limitato di prove, ma ciò non ha impedito a Vittoria Marconi di conquistare un prestigioso terzo posto, mentre Alice Evangelisti ha chiuso al quinto posto, dimostrando grande costanza e crescita. In evidenza anche Davide Terzaroli e Luca Traversi, che pur non raggiungendo il podio, si sono distinti per impegno e margini di miglioramento. Tra i Senior, Nico Pettinari è stato l’unico rappresentante maschile della squadra nella categoria IQFoil, partecipando con grinta e confermando la sua volontà di crescere attraverso un allenamento continuo. Grandi soddisfazioni anche nella categoria Techno 293, dove Filippo Iengo si è imposto tra gli U17, conquistando il primo posto maschile e confermando il suo valore tra i migliori atleti della categoria. Nella flotta U15, affollata e altamente competitiva, si segnalano gli ottimi piazzamenti di Carlo Alberto Graziano e Matteo Arcadi, rispettivamente 10° e 11°. Nel gruppo CH4, Matteo Nappi, reduce da un infortunio, ha affrontato la regata con il giusto spirito, lavorando per ritrovare la forma ottimale. Tra i giovanissimi della categoria CH3, Mattia Sposito conquista un incoraggiante 10° posto, mentre la giovanissima Ludovica Graziano si impone con una splendida vittoria femminile, confermandosi una delle promesse più brillanti del team. «Un inizio di stagione ricco di emozioni, risultati e tanta voglia di crescere - affermano dalla Lni - il cammino è ancora lungo, ma l’entusiasmo e la passione di questi ragazzi promettono grandi soddisfazioni per il futuro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA