CIVITA CASTELLANA - Seconda giornata del girone B: la JFC è ospite del Guidonia reduce da una sconfitta fuori casa. I ragazzi di mister Ronconi scendono in campo con gli stessi undici della scorsa domenica tranne le uniche due defezioni di Rizzo squalificato e Coretti che prende il posto di Nilo. Inizio di gara ad alta intensità nonostante i 30 gradi su un campo sintetico alquanto rimaneggiato, passano in vantaggio i padroni di casa dopo una svista difensiva che si fanno infilare, dura pochi minuti lo svantaggio, ci pensa Sciommeri a pareggiare su una punizione defilata di Salvatori. Nonostante la prima disattenzione arriva anche una seconda che la JFC paga a caro prezzo nonostante una prodezza di Coretti: il Guidonia va di nuovo in vantaggio. È ancora Sciommeri che si fa trovare pronto e lesto per pareggiare a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nel secondo tempo partono forte i civitonici che continuano a spingere, ci pensa Michelini a portare in vantaggio i ragazzi di Ronconi, su assist di Sciommeri. La quarta firma è di Salvatori che dopo diverse punizioni trova il goal da 30 metri. Allo scadere è l'arbitro a concedere un rigore ai padroni di casa. Ennesima vittoria fuori casa della JFC che continua l'imbattibilita da oltre un anno e mezzo.

IL TABELLINO:

GUIDONIA: Paglione, Petruccioli (36' st An. Antonazzo), Mascioli, Grosso, V. De Santis, Al. Antonazzo, Morlacchetti, F. De Santis, Kwiatowsky (16' st Gubinelli), Pasqual, Iannilli (1' st Pastorelli). A disp: Paolacci, Fiorentini, Nedeliuk, Gagnoni, Evangelista. All: Gianni.

JFC CIVITA CASTELLANA: Coretti, Molon, Franco, Tribolati, Molinari (28' st Salvitti), Ippoliti, Ulisse (10' st Giuliani), M. Giovannetti (44' st Carpenti), Sciommeri, Salvatori (53' st R. Giovannetti), Michelini (39' st Santucci). A disp: Nilo, Palmarini, Anzellini, Bravini. All: Ronconi.

Marcatori: 6' pt Morlacchetti (G), 9' pt e 42' pt Sciommeri (JFC), 14' pt e 51' st su rigore Pasqual, 12' st Michelini (JFC), 34' st Salvatori (JFC).