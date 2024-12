Secondo squillo di mercato in entrata in casa Jfc Civita Castellana. Il direttore sportivo Ferri ha piazzato il secondo colpo per la prossima stagione 2024/2025: un altro giovane, un altro civitonico, vale a dire Alessandro Proietti Barduani, classe 2002, centrocampista di qualità che andrà rinforzare la mediana della rosa di mister Ronconi. Alessandro nelle ultime stagioni, oltre ad aver esordito in Serie D all'età di 19 anni con la Flaminia ed aver conquistato ben 30 presenze e un gol, lo scorso anno si è calato nella categoria in Promozione a Castel Sant'Elia collezionando 13 presenze, per poi risalire di categoria a dicembre alla Favl Cimini Viterbo in Eccellenza collezionando 14 presenze. «Con l'occasione - fa sapere la dirigenza della Jfc - ringraziamo la società Favl Cimini Viterbo per aver dato il benestare alla presentazione del giocatore».

