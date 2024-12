Fari puntati sul girone B della Prima Categoria che nella 24esima giornata ha emesso la sua sentenza più importante con l’allungo della Jfc Civita Castellana sul Palombara grazie al 3-1 casalingo nel confronto diretto. Civita vincente con le reti del solito Sciommeri, l’eurogol di Salvatori ed il guizzo sotto porta di Ippoliti ed ora anche se restano da giocare ancora sei turni il +3 contro i rivali è un tesoretto da non vanificare. Domenica alle ore 11 Jfc in azione sul terreno del pericolante Alba Città Reale e Palombara che ospiterà il Città di Fiano.

Nel girone A non cambia nulla al vertice con i ripetitivi successi della regina Atletico Capranica nel derby di Oriolo con un 3-0 che non ammette discussioni e le goleade casalinghe del Pianoscarano sul malmesso Montefiascone (5-1) e del Carbognano con il 5-0 contro il quasi retrocesso Montalto. Rionali a -11 dalla capolista e cimini a -16 per un campionato di fatto concluso per quanto concerne il discorso primato. Resta al quarto posto la Fortitudo Nepi vincente di misura sul Valentano e al quinto sale la Maremmana che ha avuto la meglio per 1-0 sul Bagnaia ed ha approfittato del pareggio per 2-2 in San Lorenzo Nuovo-Vetralla. Negli altri confronti vittoria dal sapore di salvezza per la Fulgur Tuscania contro l’Atletico Cimina e resta nei guai il Grotte Santo Stefano superato in casa per 2-0 dall’Ischia di Castro. In coda già detto della retrocessione del Montalto Calcio, al momento sono destinati al playout il Grotte Santo Stefano con i suoi 20 punti ed il team dell’Oriolo a 21. Non è tranquillo il Valentano fermo a 24. Così domenica per la sestultima giornata: alle ore 11 Vetralla-Fulgur Tuscania, Atletico Capranica-Maremmana, Atletico Cimina-Oriolo, Bagnaia-Fortitudo Nepi, Ischia di Castro-Pianoscarano, Montalto-San Lorenzo Nuovo, Montefiascone-Carbognano e un delicatissimo Valentano-Grotte Santo Stefano.

