Si è concluso nel weekend il saggio di fine anno per la Gymmwell Associazione Sportiva di ginnastica ritmica con un’esibizione tenutasi presso la palestra comunale di Valentano. L’evento ha avuto inizio con una esibizione curata dai ragazzi della ginnastica ritmica agonistica che hanno affrontato un’importante realtà sociale: la violenza.

In qualsiasi forma si presenti, attraverso i gesti, con le azioni, le parole, il disprezzo in luoghi come la scuola, il lavoro, la famiglia. Le loro frasi sono state la voce di tanti ragazzi e ragazze, un chiaro messaggio che è arrivato al cuore di tutti i presenti. Un vero ed intenso spettacolo in una atmosfera che ha rapito gli occhi e il cuore di tutti, tra body scintillanti, chignon, punte tirate e sorrisi che ha valorizzato l’esibizione di ginnastica ritmica , danza classica e moderna attraverso movimenti eleganti e performance atletiche mostrando preparazione e competenza davanti ad pubblico numeroso che non ha fatto economia di applausi, gratificando tutti: atleti, insegnanti, maestri e tecnici, ripagandoli dell’immenso lavoro e del tempo dedicato. «La serata - fanno sapere gli organizzatori - è stata un divenire continuo di allegria e con le esibizioni dei gruppi dell’agonistica, avviamento e propedeutica, seguiti dalle insegnanti Marika e Gioia Morandi, il gruppo moderno Kids, moderno 1, propedeutica classica e classico 1, seguite dalla maestra Gioia Morandi, il gruppo moderno 2 e classico 2 seguiti dal maestro Amedeo Iagulli e il gruppo di danza classica 2 preparate dalla maestra Ranko Yokoyama. Presenti al saggio, con una bella rappresentanza di ginnaste, anche la Asd Maristar di Santa Marinella della maestra Mariangela Bonini, che ringraziamo per la fiducia mostrata per la nostra Asd e per l’inizio di una fruttuosa collaborazione iniziata con la preparazione e la partecipazione alle gare della Federazione Ginnastica d’Italia. Un ringraziamento a Stefano Bigiotti sindaco di Valentano intervenuto all’evento, al presidente della Pro loco Elena Biagini per la costante disponibilità e per l’uso della palestra e a tutte le autorità presenti, il nostro grazie va anche a tutte le aziende e privati che tramite le erogazioni liberali hanno dato la possibilità alla nostra Asd di continuare a vivere e a crescere. Grazie di cuore a tutti i genitori, a tutto il nostro staff che ogni anno cerca di dare il meglio, per far si che tutto funzioni bene, al presidente della Asd Angelo Morandi, alla vicepresidente e grafica Tamara Morandi, alla segretaria Anna Billi, alle luci e audio Stefano Pannucci, alle riprese Samuele e Giacomo Brizi a Stefania B. e Manuel C. per aver donato all’Asd un videoproiettore. Un particolare grazie sia in parole che in video, è arrivato da parte dei genitori e dai ragazzi per l’insegnante Marika Morandi e per la maestra Gioia Morandi».

