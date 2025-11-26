Un ritorno al passato, anche se solo per un sabato. La Futsal Academy giocherà al PalaSport Insolera-Tamagnini il suo match di serie B contro la Roma, con fischio d’inizio alle 15.

Gli entusiasmi vanno frenati, perché non ci sono ancora belle notizie per l’impianto di via Barbaranelli e per la questione agibilità delle tribune. Infatti il Pala De Angelis di Santa Marinella è impegnato per una manifestazione e non è disponibile, obbligando così il quintetto di Vincenzo Di Gabriele a trovare posto a Civitavecchia.

Sarà un sabato, quindi, ricchissimo di sport. Si comincia alle 12.30 con Flavioni-Tushe Prato di pallamano, quindi la gara della Futsal Academy e conclusione alle 18.30 per 3epc Asp-San Paolo Ostiense, anche se, come detto, a capienza ridotta.

@RIPRODUZIONE RISERVATA