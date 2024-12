Ritorno alla vittoria, dopo un nuovo periodo non particolarmente illuminante, per la Futsal Academy in Serie C1.

I nerazzurri hanno sfruttato il turno casalingo non particolarmente complicato ed hanno battuto per 2-0 il Parma Letale nella tana dell’Ivan Lottatori.

Partita controllata da parte dei civitavecchiesi, che sono poi riusciti ad infilzare gli avversari con i centri del bomber Mondelli e dell’asso ex Fabrica, Proietti.

La vittoria consente quindi alla Futsal di guardare verso l’alto e di poter scalzare qualcuna delle pretendenti, anche se servirà continuare sulla linea tracciata per non avere nuovi sbalzi di corrente.

«Abbiamo concesso poco e niente sbagliando molto in fase offensiva - commenta mister Vincenzo Di Gabriele - è stata l’ennesima prova solida casalinga. Complimenti ai ragazzi».

C’è una nuova sconfitta da registrare, invece, per il Santa Severa, caduto nell’anticipo del venerdì sera per 10-2 sul campo della Lidense. Altra gara senza segni particolari per i neroverdi, ancora affossati sul fondo della classifica con zero punti nelle tasche.

Torna a festeggiare, scendendo in serie C2, l’Atletico Civitavecchia, che ha sconfitto per 6-1 il Settecamini al San Liborio Stadium.

Potrebbe sembrare la solita vittoria semplice contro il fanalino di coda in classifica, ma le cose non sono andate così, con i romani che sono andati anche in vantaggio, prima della rimonta gialloblu nel secondo tempo, suggellata da una doppietta del giovane Luzzetti, a cui ha fatto seguito quella di capitan Leone.

Il tabellino è stato completato dai centri di Maggi e Gravanago. Così l’Atletico rimane al terzo posto in classifica e vuole continuare a giocarsela per i posti che contano.

«La prestazione non è stata quella che volevo - dichiara il tecnico dell'Atletico, Simone Tangini - è stato il peggior primo tempo da quando dirigo l'Atletico. Siamo contentissimi di aver trovato la vittoria e di restare nelle parti alte della classifica. Ma non dobbiamo pensare a questo. Il nostro obiettivo è di conquistare la salvezza senza passare dai playout».

Crolla ancora il Quartiere Campo Oro, che ha perso per 3-2 sul terreno di gioco della Virtus Monterosi, giudicata una delle migliori formazioni del girone B.

Inutili, ai fini dell’ottenimento dei punti, le segnature di Kaci e Moretti.

Sempre più lontana la parte alta della classifica per il club del presidente Quagliata, impelagata ancora nella zona playout.

«È stata una partita letteralmente buttata - spiega il mister del Qco, Umberto Di Maio - questo spiega in sintesi come è andata. Loro hanno tirato pochissimo verso la nostra porta ed hanno fine sono usciti con i tre punti in tasca».

Intanto c’è una novità che non fa felice il Quartiere Campo Oro.

Infatti l’asso Besmir Kaci ha deciso di lasciare la squadra, di concerto con la società.

Tra i motivi che hanno indotto il talentuoso giocatore a lasciare Civitavecchia c’è la lunga distanza, in quanto il ragazzo si sobbarcava viaggi importanti per andare ad allenarsi al Tamagnini.

La società ha già annunciato che ritoccherà la rosa per il mercato di dicembre.

