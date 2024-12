È ancora notte fonda per la Futsal Academy in serie C1. Sul terreno di gioco del Ciampino i nerazzurri hanno avuto una nuova battuta d’arresto, cedendo per 4-3 contro i padroni di casa. Inutili, ai fini del risultato, i gol di Morra, Mondelli e Terzini per proseguire nel buon momento dopo l'ultimo successo casalingo. E la classifica non dà buone notizie: la vetta ora è distante otto punti e la squadra di Vincenzo Di Gabriele deve anche guardarsi alle spalle per non finire in zona playout. «Siamo andati subito in vantaggio con Terzini giocando un ottimo inizio gara - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - abbiamo subito il pareggio a metà primo tempo sbagliando. A fine primo tempo in superiorità non abbiamo approfittato. Nel secondo tempo siamo andati in vantaggio con Mondelli, ma abbiamo subito il pareggio e il vantaggio ospite subito sugli ennesimi errori individuali. Abbiamo reagito con Morra che ha pareggiato. Ma nel finale abbiamo subito un gol in contropiede perché non siamo stati ludici in una ripartenza. Faccio i complimenti al Ciampino per la vittoria e anche ai ragazzi che oggi per me hanno fatto una grande partita pagando i gol sbagliati e i soliti errori individuali difensivi. Andiamo avanti compatti e uniti. Cresceremo come squadra ne sono convinto».

Fondamentale vittoria per l'Atletico nel campionato di serie C2. I gialloblù sono andati a vincere per 4-2 sul campo del Ronciglione, bissando il successo del martedì precedente in Coppa. Leone apre le marcature nel primo tempo, prima del pari lacustre ad inizio ripresa. Il capitano va a segno anche per il nuovo acuto, prima che prenda le redini un nuovo arrivato per la squadra di Simone Tangini, il classe 2002 Ivan Vaitovich, nuovo elemento per cui si attendeva il tesseramento da qualche settimana. Per lui una doppietta che spinge forte l'Atletico, ora al comando del girone dopo la sconfitta del District Seven. «Il sabato dei ragazzi cari al presidente Muneroni - racconta il ds dell'Atletico, Danilo Di Pietro - si conclude con una vittoria meritata, nonostante le numerose assenze. La partita si rivela difficile e ben diversa da quella di martedì scorso in Coppa, conclusasi con un netto 8 a 4 per i gialloblù, con i padroni di casa che dimostrano tenacia e voglia di vincere. Il primo tempo termina sull'1 a 1: al gol di Leone, autore di una splendida azione personale in contropiede, rispondono i locali con una rete fortunosa su rimpallo. Nel secondo tempo, Tangini ridisegna la squadra, dando spazio all’esordiente Vaitovich, che non tradisce le attese e segna una doppietta, dopo il vantaggio per 2 a 1 realizzato ancora da Leone, migliore in campo. Nel finale, l’Atletico Civitavecchia controlla il risultato, concedendo solo il gol del definitivo 2 a 4 su punizione allo scadere».

Dopo aver perso in trasferta, il Quartiere Campo Oro capitola anche davanti al pubblico amico, al Tamagnini, per 3-1 contro il Fabrica. Il risultato però non dice affatto tutto. La squadra di Umberto Di Maio ha giocato meglio degli avversari almeno per tre quarti dell'incontro, sprecando tantissime occasioni per poter andare a segno. Unico neo proprio questo, la mancanza di cinismo. Avanti ci vanno gli ospiti, ma subito dopo pareggia Pernelli. Nel secondo tempo il Qco tenta di andare nuovamente in vantaggio, ma deve fare i conti con le espulsioni di Nistor e Pernelli, molto contestate dalla squadra civitavecchiese, che alla fine deve cedere il passo agli avversari. Al momento la classifica vede il Qco lontano dai posti che contano. «L'unica pecca è che segniamo poco dichiara al tecnico del Quartiere Campo, Umberto Di Maio - l'espulsione di Nistor c'era, ma sono stati superati i due minuti di inferiorità numerica, senza che venisse fatto entrare il nostro giocatore. E prima dell'espulsione di pannelli c'era stato un fallo, che non ci è stato fischiato a favore. La partita è stata indirizzata dall'arbitro come successo già a Vignanello. Sono tre volte che già succede. Gli arbitri stanno condizionando il nostro campionato, rischiando di farci buttare al vento tutto quello che stiamo facendo. Meritavamo di vincere tutte e tre le volte».

Evergreen corsara contro l'Athletic Club Laurentino nel campionato di serie D. La squadra guidata da mister Fattori ha vinto con un netto 0-4 grazie alle reti siglate da Agozzino, Fioravanti, Paolini e Marinaro. Ottima prova corale dei gialloblù che dunque centrano il secondo successo in trasferta e si attestano momentaneamente nei primi posti della classifica. Entusiasmo nell'ambiente per un progetto che sta appassionando settimana dopo settimana.

