Ci sono altri due nuovi inserimenti per la Futsal Academy, in vista del prossimo campionato di serie C1. Si tratta di due elementi che provengono entrambi dal Santa Severa. La società del presidente Elso De Fazi ha presentato all'Ivan Lottatori i laterali Matteo Tiberi e Manuel Morra. Entrambi sono giocatori molto conosciuti nel panorama locale, soprattutto Tiberi che aveva già giocato in nerazzurro, oltre a vestire la maglia dell'Atletico. Morra è stato il capitano del Santa Severa, dove ha militato per sei anni, spesso sotto la guida di mister Di Gabriele.

«Torno dopo 3 anni - afferma Matteo Tiberi - sono contento di avere di nuovo con me Elso De Fazi e Andrea Scorpioni, sono felice anche di ritrovare Vincenzo Di Gabriele, che è stato il mio allenatore al Santa Severa negli ultimi due anni, quindi sono contento di essere tornato».

«L'anno scorso con il Santa Severa abbiamo ottenuto due vittorie - spiega Manuel Morra - l'ultima con un mio gol all'ultimo secondo. Però quest'anno troverò una bella società, compatta e valida sin dai primi giorni. Mi sono sembrati subito molto seri e poi so che abbiamo come obiettivo quello di vincere il campionato. Partiremo già dalla preparazione con questo pensiero, è anche un bello stimolo, perché la rosa e i giocatori che abbiamo preso sono di valore, la rosa è ampia, anche considerato il fatto che ci saranno altri inserimenti. Speriamo bene, non vedo l'ora di iniziare».

