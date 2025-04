Sono giorni davvero felici quelli che sta vivendo la Futsal Academy, dopo aver vinto i playoff regionali del campionato di serie C1 grazie allo splendido successo per 7-6 a Genzano contro il Cecchina. In questi giorni calma piatta all’Ivan Lottatori perché mister Vincenzo Di Gabriele ha dato un lungo riposo alla squadra, che dovrebbe riprendere ad allenarsi solamente la prossima settimana, con una Pasqua che sarà davvero serena. Intanto continuano i messaggi di felicità e di complimenti nei confronti della Futsal Academy. Tra questi anche le celebrazioni di un personaggio importante all’interno della società operativa a Borgata Aurelia.

«Quello che si vede nelle immagini sopra la panchina degli avversari dopo il gol del vantaggio di Jacopo Santomassimo sono io – ha dichiarato il direttore sportivo Andrea Scorpioni – non pensavo che dopo tante partite, grandi vittorie e cocenti sconfitte, prima da giocatore e poi da allenatore, avrei sofferto così tanto. Invece era da molti giorni prima della finale che ero nervoso, dormivo poco e non pensavo ad altro. È facile capire il perché.... Quando con Elso abbiamo fondato la Futsal Academy, qualche anno fa, il nostro obiettivo era riportare a Civitavecchia il Futsal di livello, quello Nazionale, quello giocato sul parquet, il nostro vero sport. Grazie a questi fantastici ragazzi, al Mister e tutto il suo staff oggi ci siamo riusciti. È stata un'impresa, una corsa ad ostacoli che un gruppo di uomini veri hanno trasformato in un trionfo. Ci tengo a ringraziare tutta la truppa dei tifosi che ci hanno sostenuto con tanto entusiasmo per tutto il cammino Play-off, dai più piccoli ai loro fantastici genitori e ai nostri splendidi collaboratori. E tutti quelli che hanno tifato da casa. Se ci fosse stato ancora mio padre questa vittoria sarebbe stata molto più bella, ma mi consola il fatto che ovunque sia sarà certamente orgoglioso di me».

Intanto è anche il momento di programmare il prossimo futuro. La Futsal Academy è praticamente sicura della partecipazione alla prossima serie B, o tramite la vittoria dei playoff nazionali o con il ripescaggio. Tutto questo con le analisi che ne conseguono, perché i costi di una categoria interregionale sono decisamente diversi rispetto alla serie C1 e la società del presidente Elso De Fazi si sta già muovendo da tempo in questo senso. Ma come saranno strutturati i playoff? È previsto un doppio turno, semifjnale e finale, con gare di andata e di ritorno. Nella semifinale la Futsal Academy sfiderà la vincente dei playoff della Sardegna. Al momento non si può annunciare il nome dell’avversaria, perché la regular season è appena terminata e sabato ci saranno le semifinali interne. Le gare saranno Ce Chi Ciak-Sestu e Villaspeciosa-Domus Chia. Per farla breve, le città coinvolte saranno Serramanna, Domus de Maria e, per l’appunto, Sestu e Villaspeciosa, tutte nel Sud della Sardegna, soprattutto nella provincia di Cagliari. Andata prevista il 24 maggio sull’isola, ritorno il 31 maggio. Dove? L’obiettivo della Futsal Academy è giocare già queste gare sul parquet, con preferenza per il PalaSport Insolera-Tamagnini. Da parte del Comune è stata espressa grande apertura per permettere lo svolgimento di quello che sarà un evento a Civitavecchia, anche se ci sarà da parlare anche con l’Asp di pallavolo, gestore del palazzetto. Altrimenti l’alternativa è rappresentata dal nuovissimo Pala De Angelis di Santa Marinella. Chi vincerà, andrà in finale, con date fissate per il 7 e il 14 giugno, con la vincente del triangolare Campania, Abruzzo e Molise.

