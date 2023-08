Con la preparazione atletica ormai avviata, la Futsal Academy ha calendarizzato la serie di amichevoli che l’accompagneranno all’esordio nel campionato di serie C1, previsto per il 23 settembre.

Partenza sabato prossimo con la trasferta in provincia di Viterbo contro il Vignanello. Primo impegno casalingo il 9 settembre all’Ivan Lottatori contro il Ronciglione.

Poi ancora match fuori casa, con una doppia trasferta. Il 13 tappa ad Aranova e il 16 chiusura, nel sabato antecedente la partenza del campionato, ad Anguillara.

L’idea è di far fare le ossa ad una squadra la cui età media si è abbassata, iniziando ad abituarsi a giocare in trasferta e in particolare nei palazzetti con il parquet.

