Sarà un sabato di caccia alle vittorie per il calcio a 5 locale. Impegno interno per la Futsal Academy nel campionato di serie C1. Alle 15 fischio d’inizio a Borgata Aurelia, con il quintetto di mister Di Gabriele che ospiterà il Parma Letale all’Ivan Lottatori. Facile intuire che serve un successo ai nerazzurri per mettere alle spalle la doppia pesante sconfitta con La Pisana. Le posizioni di vertice rischiano di scappare, per cui i civitavecchiesi devono mettere carburante nel loro serbatoio, per continuare a vivere una stagione da protagonisti ed inseguire il sogno serie C1. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, rientrano Tiberi e Proietti dalle squalifiche. Lopez e Trappolini non si sono allenati questa settimana, ma saranno comunque convocati ed andranno in panchina. Aruanno e Di Bonaventura sono infortunati. «Il resto sono a disposizione - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - e in loro ho visto molta voglia e attaccamento alla maglia. Questa settimana con tre sedute di allenamento è stata importante per mettere apposto delle cose». Va anche ricordato che martedì sera la Futsal Academy scenderà in campo per il ritorno di Coppa contro La Pisana. Scendendo in serie C2, possibile testa-coda per l’Atletico, che attende alle 15 la visita del Settecamini. Dopo il buon pareggio, acciuffato nel finale, sul campo del District Seven, la formazione di Simone Tangini vuole mettere in tasca nuovi punti, per dare la caccia alla vetta, dove i gialloblu hanno dimostrato di saperci stare bene, nonostante le previsioni iniziali indicassero che l’Atletico poteva puntare soprattutto ad una salvezza tranquilla. Ma le cose stanno procedendo al meglio, per cui sognare non costa nulla. «Arriviamo alla gara consapevoli di essere la seconda in classifica - spiega il presidente dell'Atletico, Ermanno Muneroni - che incontra il fanalino di coda Settecamini, ma sempre con la massima concentrazione e rispetto per l'avversario, che come ci ha dimostrato l'Eventi Futsal possono essere gare piene di insidie. Siamo fiduciosi e convinti che abbiamo un grande gruppo che quando serve tira fuori cuore e carattere, soprattutto certi che diremo la nostra fino all'ultimo minuto di questo campionato». Chi vuole mettere in tasca tre punti per continuare una serie positiva tra campionato e Coppa Lazio, è il Quartiere Campo Oro, che alle 15 sarà di scena a Monterosi. Nei giorni scorsi i gialloverdi hanno sconfitto il Fabrica in Coppa, per cui vogliono proseguire nel momento ispirato, anche perché la classifica li vede ancora impelagati nella zona playout, ma allo stesso a sole cinque lunghezze di distanza dalla testa del girone B. Assenti lo squalificato Nistor e gli infortunati Giovani e Cassanelli. In dubbio Kaci per un'influenza. »Affrontiamo una squadra forte - commenta mister Umberto Di Maio - che in casa non ha mai perso. Ma noi stiamo bene, arriviamo da due vittorie. Stiamo bene sia a livello mentale che fisico. Proveremo a fare risultato, se ci comporteremo come nelle ultime gare faremo una grande prestazione».

