È stato un fine settimana dai due volti per il calcio a 5 locale. Una vittoria e una sconfitta in serie C1, così come è accaduto in serie C2: con un unico comune denominatore, ovvero la pioggia, che ha reso complicato giungere al triplice fischio finale ed ha un pochino falsato l’andamento delle gare della giornata di campionato. Finisce la serie negativa della Futsal Academy, che dopo due sconfitte consecutive in trasferta, ricomincia il suo cammino. Sotto la pioggia dell'Ivan Lottatori i nerazzurri hanno prevalso per 2-0 la Cccp. A consegnare la vittoria al quintetto di Vincenzo Di Gabrielle ci hanno pensato i gol di Morra e Terzini, dopo una gara giocata con concentrazione da parte dei ragazzi in maglia nerazzurra. Una vittoria era fondamentale per riprendere quota e non di staccarsi troppo dalla vista della classifica che al momento è distante 5 punti. «È stata una partita difficile - commenta mister Vincenzo Di Gabriele - la vittoria è importante. Il primo tempo 0-0 dove abbiamo sbagliato tanto in fase di possesso. Nel secondo tempo siamo venuti fuori da squadra e Morra la sbloccata. A quattro dalla fine quando sembravamo in controllo proietti che ha subito molti interventi al limite ha reagito ad un fallo ed è stato espulso. Li siamo diventati squadra e abbiamo difeso prima l’inferiorità e poi il portiere di movimento segnando noi con Terzini. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno lavorato bene e si sono guadagnati questa vittoria». Particolare soddisfazione è stata espressa anche da Cristian Trappolini: «Avanti così, con la fame di vittoria da squadra Vera. Passo dopo passo, tutti insieme. Forza noi».

Ancora una sconfitta, che lascia la squadra a zero punti, per il Santa Severa, capitolato nuovamente al campo dell’Uliveto per 5-2 contro il Parma Letale, in quella che sembrava come una delle gare fattibili per il gruppo di David Dell’Università. Ma non c’è stato niente da fare, alla fine a vincere sono stati gli ostiensi “devoti” al club emiliano. La classifica langue terribilmente, in quanto i santamarinellesi sono sempre all’ultimo posto con zero punti, con la zona playout già distante tre punti.

Passando alla serie C2, si segnala il ritorno alla vittoria per l’Atletico Civitavecchia, dopo il primo stop stagionale nel derby. Al San Liborio Stadium il gruppo gialloblu ha sconfitto per 2-1 il Vignanello ed ha ritrovato il gusto della vittoria. Finale di primo tempo ricco di spunti: prima segna il classe 2007 Smeraglia con una punizione potente, poi pareggiano gli ospiti con un autogol di Leone. Ad otto minuti dal termine la squadra di Simone Tangini riesce a trovare il gol vittoria grazie all'esperto Bonadies. Quindi l'Atletico raggiunge quota 9 in classifica. «Nonostante il maltempo - commenta il ds dell'Atletico, Danilo Di Pietro - la partita è stata bella ed emozionante, con i ragazzi di Tangini protagonisti di un match da ricordare. Il primo tempo è dominato dai gialloblù, che sfiorano il gol più volte senza riuscire a concretizzare. Tuttavia, a quattro minuti dalla fine del primo tempo, su un calcio di punizione a favore, Tangini decide di far entrare il giovane "El Pistolero" Smeraglia, che segna con un tiro imparabile sotto la traversa. Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare, che il Vignanello pareggia direttamente da calcio d'angolo, con un autogol sfortunato di Leone che spiazza l'incolpevole portiere Lancia. Nel secondo tempo, i ritmi calano a causa della forte pioggia, ma l'Atletico si difende bene e continua ad attaccare, cercando il gol vittoria. Questo arriva a sei minuti dalla fine, con Bonadies che, in scivolata, fa esplodere di gioia il San Liborio Stadium. Il Vignanello, sfruttando il portiere di movimento, va vicino al pareggio, ma il risultato non cambia. Una vittoria preziosa per diversi motivi: per le assenze, per le condizioni del campo e per l'avversario, considerato tra i favoriti per la vittoria finale. Gli avversari si sono difesi con ordine, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta».

Niente da fare, invece, per il Quartiere Campo Oro, che ha perso, un po' a sorpresa, per 4-3 sul campo dello Spinaceto, ottenendo il secondo stop su due lontano dal Tamagnini. La squadra di Umberto Di Maio aveva avuto anche il merito di andare in vantaggio, grazie alla doppietta di Moretti e il gol di Saraceno, ma poi si è fatta rimontare dei padroni di casa.

«Abbiamo giocato in un campo al limite della praticabilità - dichiara Mister Umberto Di Maio - con tante pozzanghere. Abbiamo un problema: in casa abbiamo un atteggiamento e in trasferta un altro. La partita è stata in bilico: abbiamo avuto le nostre possibilità, colpendo quattro o cinque pali. Se in trasferta sarà questo l'atteggiamento, non andremo da nessuna parte». Il Quartiere Campo Oro rimane a quota sei in classifica, a tre punti dai “cugini” dell’Atletico.

