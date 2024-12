Prosegue senza intoppi la campagna di rafforzamento della Futsal Academy in vista del prossimo campionato di Serie C1. C’è un arrivo in prestito per la società del presidente Elso De Fazi. Farà parte della squadra di Vincenzo Di Gabriele anche Matteo Proietti, il cui cartellino appartiene al Real Fabrica di Roma, che ha dato l'annuncio del passaggio del giocatore ai nerazzurri. Laterale-pivot di grande fisicità, Proietti è di piede mancino e ha fatto parte delle giovanili dell'Olimpus, prima di approdare allo Juvenia e quindi al Valcanneto. Quindi un ulteriore innesto importante per dare qualità alla rosa della Futsal Academy, che ha già presentato il suo nuovo elemento nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella casa dell’Ivan Lottatori, alla presenza dei massimi esponenti del club attivo nel quartiere di Borgata Aurelia.

«Ho avuto un’accoglienza bellissima - spiega a caldo Matteo Proietti - è una società fantastica. Sono contento di essere qui e lottare per questi colori. Vengo dal Real Fabrica, che è una squadra molto importante e una realtà importantissima, mi sono trovato benissimo con la società, con i compagni, con i tifosi, si tratta di un ambiente fantastico. Questa nuova sfida mi serve per crescere ancora di più. Sono un pivot, ho giocato laterale qualche volta, ma preferisco stare davanti. In emergenza sono pronto a giocare anche in porta. L'obiettivo è importante, perché puntiamo a vincere il campionato, ma non sarà per niente facile. Ci sono altre squadre molto forti, ma se in campo lottiamo l'uno per l'altro possiamo ambire a cose importanti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA