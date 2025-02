Sabato felice per la Flavioni, che vince in trasferta nella penultima giornata della prima fase del campionato nel campionato di serie B femminile. Ad Arezzo le ragazze allenate da coach Patrizio Pacifico hanno avuto nettamente per 25-18 la Petrarca. Ma, al di là del risultato sicuramente favorevole, che consente alle gialloblu di ritrovare un successo esterno dopo un periodo dove le cose lontano dal PalaSport Insolera-Tamagnini non è che stessero andando particolarmente bene, non è stato facile per Ferretti e compagni tornare a Civitavecchia con i due punti in tasca, visto che i primi 30 minuti hanno rivestito parecchi insidie. Ma nel secondo tempo le civitavecchiesi hanno aumentato la qualità dei loro movimenti, nonostante le numerose assenze hanno limitato le capacità delle ragazze di coach Pacifico. In evidenza Politi, autrice di sette reti, mentre Ferretti ne ha realizzate sei. La Flavioni rimane nel trio di testa che dovrebbe giocarsi i due posti playoff fino alla fine, visto che, al termine della prima fase, con la conclusione programmata per questo weekend, ci sarà la fase ad orologio dove i piazzamenti avranno un ruolo di primo piano.

