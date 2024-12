Seconda partita e seconda sconfitta per la Flavioni Handball Civitavecchia Finestra Perfetta nel campionato di A2. A Camerano (Ancona) le gialloblu hanno perso per 28-27 contro le marchigiane. La gara sembrava praticamente compromessa a un certo punto del secondo tempo, anche perché le padrone di casa erano andate avanti di 10 reti. Nell’ultimo quarto d'ora la reazione da parte del sette di coach Patrizio Pacifico, che ha rimontato gol dopo gol arrivando fino a -1 nell'ultima azione finale, senza poi riuscire a trovare il gol del pareggio. Con questa sconfitta la Flavioni Finestra Perfetta rimane a quota zero in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA