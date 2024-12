Tredici punti su quindici per chiudere al meglio la stagione. La Flaminia terminerà il campionato al sesto posto, da ieri verdetto aritmetico complice la doppia concomitante sconfitta di Ostiamare e Costa orientale sarda. Un successo, quello in trasferta sul campo dell’Atletico Uri, proprio per l’ultima gara stagionale lontana dalle mura amiche del Madami, che consegna matematicamente ai ragazzi del tecnico Nofri la sesta posizione aritmetica indipendentemente da ciò che succederà nell’ultimo turno. I gol della formazione laziale arrivano grazie ai timbri di Sirbu e Ancillai, mentre per i padroni va a casa è Pisano ad entrare sul tabellino dei marcatori, tutto questo sotto la direzione di gara dell’arbitro Filippo Balducci della sezione di Empoli. Atletico Uri che comunque, indipendentemente dalla sconfitta domenicale, resta ben saldo in posizione salvezza con 36 punti in classifica. Per la Flaminia un’altra vittoria che certifica un fertilissimo finale di campionato, che ha spiegato ben 4 vittorie nelle ultime 5: dopo la tennistica scorpacciata di Anzio ed il successo di misura interno sul San Marzano infatti, con in mezzo il pari con la Romana, è arrivato il doppio 2-1 prima proprio sul Cassino che quello domenicale sull’Atletico Uri. 55 i punti di un Cassino quinto, 50 per la Flaminia, 46 per l’Ostiamare. Ma troppo tardi. E forse, vista la potenzialità espressa dal club nel finale di stagione, restano rimpianti. Quel che più conta è che resta un piazzamento che non significherà play-off, verdetto ineluttabile. Il sogno e il vero obiettivo stagionale, sfumato dopo una prima metà al di sotto delle aspettative, come sempre ammesso dal tecnico Nofri, era quello dei playoff. La seconda metà di stagione è stata senz’altro positiva, ed è quello da cui bisogna ripartire il prossimo anno, se davvero finalmente e francamente si vorrà alzare l’asticella. Resta comunque una maniera oltre che dignitosa super e assolutamente confortante di chiudere la stagione, guardando con ottimismo il futuro. Adesso la missione sarà finire alla grande davanti ai propri sostenitori, quando prossima domenica arriverà la formazione del Latte Dolce a Civita Castellana. Si giocherà chiaramente ancora alle ore 15: prevista grande cornice di pubblico al Madami per salutare i ragazzi, nonostante la prima metà di stagione piuttosto deludente, vista la potenzialità ribadiamo, sia costata i playoff. Sul mercato andranno fatti investimenti giusti e blindati i migliori: la cosa migliore in questi momenti storici è rinsaldare il nucleo forte, accompagnandolo da acquisti che possano permettere alla squadra di far ulteriormente il salto di qualità. Da settimane ormai il sesto posto rappresentava l’obiettivo massimo disponibile e la Flaminia non ha tradito le aspettative. Tra gli altri risultati di giornata, penultimo turno del girone di D, spicca l’ennesima vittoria pure esterna della capolista Cavese capace di andarne a fare tre pure ad Anzio, come la vittoria dell’Ischia che resta seconda davanti alla Nocerina, nonostante la vittoria capitolina dei rossoneri, corsari in casa Trastevere. 60 punti per l’Ischia, 59 per la Nocerina, 58 per la Romana, proprio quella che ha battuto la Costa orientale sarda: gran finale di campionato, tutto aperto per la seconda, terza e quarta forza del campionato. Cavese, come noto, già primissima a quota 75. In coda 1-1 del Budoni a Cassino, sardi a quota 25 una lunghezza sotto alla Boreale, sconfitta 1-0 a San Marzano. Anche lì, all’ultima, con ogni probabilità ne vedremo delle belle. Un’altra grande stagione di D volge al termine: domenica ultimo atto.

