Onore ai campioni della Cavese nella 30esima giornata del girone G del campionato di Serie D. Con ben quattro turni di anticipo sulla conclusione del campionato il team di Cava de’ Tirreni ha trionfato andando a vincere per 1-0 sul campo del Sarrabus Ogliastra e portandosi a +13 sulla Nocerina clamorosamente sconfitta in casa per 1-0 dal Cassino. Mai successo fu più meritato per il team campano che ha dominato l’intera stagione trascinato da un pubblico da delirio che domenica ha seguito la squadra in Sardegna in oltre trecento e poi domenica notte ha aspettato i suoi beniamini allo stadio “Lamberti” per la prima delle grandi feste che sono in programma. Intanto la “nostra” Flaminia continua a ben comportarsi e domenica ha ottenuto la sua decima vittoria stagionale battendo al Madami per 1-0 con la rete del solito Sirbu (giunto a 10 centri) il team del San Marzano ed ha riscattato così la pesante batosta dell’andata. Purtroppo le concomitanti vittorie dell’Ischia per 1-0 contro l’Atletico Uri, del Cassino a Nocera Inferiore e della Romana Fc per 2-1 sul terreno del Gladiator lasciano ad 8 punti il distacco dalla zona playoff quando le giornate da giocare rimangono soltanto 4. Peccato perché in tal senso il calendario dava una mano ai rossoblu di mister Nofri che possono soltanto rammaricarsi per il pessimo girone di andata che ha stoppato ogni ambizione da podio. E guardando i numeri c’è da dire che la Flaminia prima del giro di boa aveva ottenuto 18 punti in 17 incontri e in questo ritorno ne ha conquistati già 25 in 13 gare. Diventa a portata di mano la possibilità di uguagliare il sesto posto della scorsa stagione visto che l’Ostia Mare reduce dal ko casalingo con l’Anzio è soltanto a due lunghezze. Domenica trasferta sul terreno della Romana del tecnico capranichese David D’Antoni.

