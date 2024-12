Nulla da fare per la Flaminia nel big match casalingo di domenica perso per 2-0 in casa contro la regina e capolista Cavese, leader del girone G con un +10 sulla Nocerina ed un +12 sul terzetto composto da Ischia, Cassino e Romana Fc. I rossoblu di mister Nofri recriminano sulla fatale leggerezza di Lorusso che con un evitabilissimo fallo di reazione ha lasciato i suoi in inferiorità numerica dopo appena 15 minuti di gioco e 240 secondi dopo che Chicarella, estremo difensore della Flamina, ha favorito la prima realizzazione della capolista non riuscendo a intervenire su una conclusione dal limite tutt’altro che irresistibile del forte Di Piazza che si ritagliato un pomeriggio da super star realizzando la doppietta che ha firmato il definitivo 0-2 ed ha mandato in estasi i supporters della Cavese arrivati a Civita Castellana in quasi 700 ben consci di come questo match che arrivava dopo la deblacle della settimana prima con il ko interno contro la Nuova Florida poteva in caso di successo mettere in discesa il loro finale di stagione. Ed ora con un +10 a sei soli turni dal termine è quasi fatta per la numero uno del girone G. Alla Flaminia il rammarico di aver spianato la strada del successo ai più forti avversari ed un finale di stagione che ora in nona posizione con un ritardo di ben 11 punti dal’area playoff sa tanto di anonimato. Peccato per i pessimi risultati avuti in tutta l’andata. Flaminia che aggiorna lo score a 8 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Ora la testa va al turno infrattimanale di giovedì, quando alle ore 15 De Cenco e compagni affronteranno in trasferta l’Anzio. Poi la sosta e la ripresa fissata per domenica 7 aprile con il confronto interno contro il San Marzano.

