Gioco, set e incontro a favore della Flaminia Calcio che ha sbancato lo stadio Comunale “Bartolani” di Cisterna piegando con un clamoroso 6-0 un inconsistente Anzio. E pensare che alla vigilia era scontato che le motivazioni della squadra tirrenica di mister Guida sarebbero dovute essere ben maggiori di quelle dei rossoblu ospiti. Anzio alla forsennata ricerca dei punti salvezza visto il suo quindicesimo posto in classifica e Flaminia tranquilla in un centro classifica senza infamia e senza lode. Ed invece sul campo sin dalle prime battute si è vista solo la compagine di mister Nofri che è partit forte mettendo il confronto in discesa grazie alla rete del solito Sirbu all’11’ della prima frazione. Anzio che provca a reagire e al 42’ del primo tempo ha una grande opportunità su calcio di rigore assegnato per un fallo sul Lilli. Ma Bencivenga si fa ipnotizzare da Chicarella che respinge. Qualche secondo dopo il raddoppio sul finire del primo tempo con il guizzo di De Cenco. La musica non è cambiata nella ripresa con i ragazzi di mister Nofri che hanno continuato a spingere sull’acceleratore colpendo con delle ripartenze micidiali che hanno mandato il tilt la compagine di casa finita ancora ko sotto i siglli dello scatenato Sirbu che tra il 10’ e il 20’ ha confezionato la sua tripletta. Ed il match di fatto è finito qui perché da pate dell’Anzio non c’è stato alcun sussulto mentre la Flaminia non ha avuto alcuna pietà ed ha allargato la forbice sino allo 0-6 con le realizzazioni di Bertoli al 34’ e di Bartolani nel finale di gara. Tre punti che permettono alla Flaminia di confermare l’attuale nono posto visto il concomitante successo del Cynthialbalonga e di regalarsi una bella Pasqua in vista della volata finale con il prossimo impegno che sarà domenica 7 aprile al “Madami” contro i campani del San Marzano contro i quali ci sarà da riscattare la debacle dell’andata quando Sirbu e compagni subirono una pesante sconfitta. Intanto in vetta la Cavese ha battuto 3-0 il quasi retrocesso Budoni ed ha confermato a 5 turni dal termine il +10 sulla Nocerina passata per 2-0 sul terreno della Romana Fc.

IL TABELLINO. Anzio-Flaminia Civita Castellana: 0-6.

Reti: 11’pt Sirbu (F), 45’pt De Cenco (F), 8’st Sirbu (F), 20’st Sirbu (F), 34’Bertoldi (F), 45’st Ancillai (F).

Anzio: Rizzaro, Galati (37’st Tirocchi), Buatti, Busti, Sirignano, (20’st De Gennaro), Valentini (14’st Falconio), Gennari, Bencivenga, Lilli (23’st Di Marino,),Bartolotta (28’st Perkovic), Mladenovic. A disposizione: Perna, Rufo. Allenatore: Guida.

Flaminia: Chicarella, Pericolini (41’st Muti), Penchini, Massaccesi, Benedetti (32’st Paun), Fumanti, Sirbu (20’stBertoldi), Marchi, De Cenco (29’st Ancillai), Celentano, Padovano (16’st Igini). A disposizione: Faralli, Bradasky, Tufano, Montecolle. Allenatore: Nofri Onofri.

Arbitro: Giudice di Frosinone. Assistenti: Niccolò di Roma 1, Fiore di Roma 1.

Note: Angoli: 5-3. Recupero: 4’pt, 2’st. Al 43’ del pt l’Anzio ha fallito un rigore.

