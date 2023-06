CIVITA CASTELLANA - La Flaminia Civita Castellana riparte delle riconferme. Il diesse Stefano Scardala resta al suo posto anche nella prossima stagione nella gestione tecnica della squadra che taglia il traguardo delle sedici presenze di fila in serie D. Il presidente Francesco Bravini gli ha rinnovato la fiducia per la terza stagione di fila. «La decisione – ha spiegato il numero uno del calcio civitonico – è stata presa anche in virtù dei buoni risultati del campionato appena concluso. Stefano è stato uno degli artefici del quinto posto. Abbiamo deciso di dare continuità ad un progetto che ci consentirà di migliorare dal punto di visto sportivo e della qualità».

Stefano Scardala ha giocato tre stagioni nella Flaminia prima di passare dietro la scrivania e vanta quasi 500 gare tra serie D e Lega Pro.

« Sono contento di poter continuare a lavorare per una società – ha detto che si è sempre distinta per serietà e solidità e che ha le giuste ambizioni. Sono tutte ragioni che mi hanno convinto a restare poiché qui c’è un ambiente professionale, sereno e che sento anche familiare. Sono pronto a partire con il solito entusiasmo per proseguire un progetto che ritengo valido perché ha le basi solide ed in grado di regalare belle soddisfazioni ai nostri tifosi».

Intanto sono iniziati i lavori per il rifacimento totale del manto erboso del Madami. L’intero costo del rinnovamento è sostenuto dalla Flaminia calcio.