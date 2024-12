Le compagini del Real Tolfa e del Tarkna Tarquinia sono le finaliste della Coppa Provincia Viterbo edizione 2024. Il verdetto è arrivato dalle sfide di sabato scorso in cui il Real Tolfa si è imposto per 2-0 in casa contro il Corchiano con le reti di Fracassa e di Mellini mentre al Tarkna Tarquinia è bastato il pareggio per 1-1 dopo i tempi supplementari contro il Tuscia United. Tarkna in vantaggio con Tamiri, poi il pareggio di Cutigni per gli ospiti che hanno allungato la sfida all’overtime che alla fine ha premiato il Tarkna in quanto arrivato terzo nella regular season mentre il Tuscia United si era classificato in quinta posizione.

L’esultanza del Real Tolfa durante il match vinto contro il Corchiano (Foto Nicoletta Vittori)

La Delegazione Figc di Viterbo ha fissato per sabato alle ore 16.30 sul campo neutro di Ronciglione la finalissima della Coppa Provincia. In caso di parità al 90esimo verranno giocati i supplementari e se sarà ancora pareggio il trofeo sarà assegnato con i tiri di rigore.

Rispettati i valori del campionato con il Real Tolfa secondo ad un solo punto dai campioni del Quartiere Campo Oro ed il Tarkna Tarquinia terzo staccato di ben 13 punti dallo stesso Real Tolfa che cerca quindi di cancellare il tabuù dell’ eterno secondo visto che anche nella scorsa stagione di classificò sulla piazza d’onore. La vincente avrà la sicurezza pressoché totale del ripescaggio al prossimo campionato di Seconda Categoria 2024/2025.

