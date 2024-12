La presidenza nazionale della FIK, l’importante federazione privata del karate italiano, nell'ambito delle premiazioni svolte nel corso nazionale di Caorle, ha insignito diversi rappresentanti della Meiji Kan karate di Civitavecchia con riconoscimenti di merito per le attività svolte nelle stagioni sportive del passato quadriennio olimpico 2020/2024.

Una targa di encomio è stata consegnata alla Maestra Virginia Pucci per i prestigiosi risultati ottenuti da diversi atleti tesserati nella società di Via Terme di Traiano e per essere una delle società con più tesserati in Italia .

Il Consiglio federale appena eletto, per il prossimo quadriennio 2025/2028 ha poi riconfermato il maestro Stefano Pucci nella prestigiosa carica di vice presidente federale.

Ma l’attività di alto livello che, da sempre caratterizza il programma della Meiji Kan, ha visto riconoscere al Capitano della società Luca Pierini , il prestigioso 4° DAN per meriti sportivi per i tanti titoli italiani ed europei conquistati dal bravo e serio atleta civitavecchiese.

Un meritato 3° DAN ad Honorem, è stato assegnato anche alla brava Lucia Castello , una delle migliori presidenti di giuria nazionali ed internazionali per le tante trasferte effettuate in tanti paesi del mondo in cui ha saputo dimostrare una professionalità unica.

Meiji Kan, una scuola che ha forgiato e continua a produrre non solo ottimi atleti, ma anche tecnici, ufficiali di gara e dirigenti di valore, riconosciuti ed apprezzati con incarichi di prestigio e riconoscimenti in ogni Ente ed Organizzazioni in cui ha militato.

