Il verdetto tanto sospirato è arrivato. La Csl Soccer è stata promossa in Seconda Categoria. La notizia è giunta dopo il pareggio del Blera per 3-3 contro l'oratorio Grandori nel rush finale del campionato di Terza Categoria. Ininfluente. quindi, il pareggio ottenuto per 2-2 sul campo della Maglianese, con i gol segnati da Angieri e Bonelli. Tutto pienamente meritato per la formazione allenata da Tommaso Valente, che ha stradominato il girone viterbese, come dimostra il fatto che non ha perso neanche una partita. "Congratulazioni a tutta la squadra - affermano dalla Csl Soccer - ma oggi chi ha vinto è senza dubbio mister Tommaso Valente, che è riuscito a formare un gruppo di amici, prima che giocatori, e fare uno spogliatoio unito dove ogni singolo giocatore è sereno e si diverte". E salendo in Prima Categoria, sconfitta senza troppa amarezza per il Dlf in Prima Categoria. I biancoverdi hanno ceduto per 1-0 sul campo del Montefiascone, squadra allenata dal civitavecchiese Leonardo Stuccilli. Al quarto d'ora il gol che sentenzia la sconfitta della formazione di Simone Onorati, caduta per la segnatura di Medori. Uno stop che, come detto, non pregiudica la stagione del Trifoglio, già salvo e che nelle ultime giornate avrà come unico obiettivo di vincere il duello comprensoriale con l'Allumiere per chiudere davanti in classifica.

