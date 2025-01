Ultima giornata di andata nel girone A dell’Eccellenza che domani mette in palio l’assegnazione del titolo d’inverno nel contesto di una parte alta della classifica che ha questa configurazione: W3 Maccarese 34, Valmontone e Civitavecchia 33; Tivoli 30; Fc Viterbo e Colleferro 25. E neanche a farlo apposta il calendario prima del giro di boa propone domani alle 11 i match tra W3 Maccarese e Civitavecchia e Valmontone-Tivoli. Scontri diretti che potrebbero ulteriormente acorciare l’alta classifica e cerca di farsi trovare pronta la Fc Viterbo dell’imbattuto tecnico Gardini (per lui 4 vittorie e 3 pareggi) e che vuole i tre punti dal confronto interno contro il discontinuo Certosa, compagine a 22 punti che ha avuto sin qui un andamento molto altalenante con 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Calcio d’inizio domani alle 14,30 allo stadio Rocchi con la dirigenza che in settimana ha chiamato a raccolta i tifosi affinchè si stringano attorno alla formazione gialloblu nella strada che punta a cercare di arrivare il più in alto possibile. In campo potrebbe scendere la stessa formazione che domenica scorsa ha espugnato il campo del Tivoli. Per la Sorianese domani alle 11 ci sarà invece la gara interna contro la Luiss che assume una grande importanza per l’immediato futuro dei cimini che vogliono interrompere la serie nera arrivata a 5 sconfitte consecutive che hanno riportato Lazzarini e compagni nei pericolosi meandri della zona play out. Sorianese che dopo Zhar ha tagliato anche Rekik che non fa più parte dell’organico e che oggi presenterà in campo l’attaccante argentino Ruibal che ha già fatto il suo esordio domenica a Civitavecchia. Per infortunio purtroppo mancherà Oriolesi mentre ci sarà Spolverini. Il resto del programma dell’ultima giornata di andata presenta questi confronti: domani alle 11 Romulea-Boreale. Alle 11,15 Academy Ladispoli-Fiumicino e Ottavia-Aranova. Alle 11,30 Pomezia-Aurelia Antica Aurelio e alle 15 Fc Viterbo-Colleferro.