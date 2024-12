Dopo 98 giorni la Favl Cimini Viterbo ha conosciuto la parola sconfitta nel girone A di Eccellenza. L’ultimo ko c’era stato alla tredicesima di andata in occasione della sconfitta a Valmontone per 2-1. Nello stesso tempo i gialloblu hanno perso l’imbattibilità casalinga dopo 9 vittorie e 3 pareggi. Purtroppo però la sconfitta di domenica nello scontro diretto con il Montespaccato accompagnata dallo scialbo pareggio esterno del turno precedente contro l’Audace e dalle vittorie da tutte le dirette concorrenti nella corsa ai primi due posti ha creato un gap pesantissimo che a meno di assurde situazioni diventa complicatissimo poter annullare nelle restanti 8 gare con la Fc Viterbo finita a 12 punti dalla capolista W3 Maccarese, a 10 lunghezze dalla seconda che è il Montespaccato e a 9 punti dalla coppia al terzo posto composta da Pomezia e Rieti. Il tutto con un calendario che specialmente in trasferta è tutt’altro che semplice con i match esterni nell’ordine con Rieti, Campus Eur, Civitavecchia ed Aranova e le gare interne contro Academy Ladispoli, Valmontone, W3 Maccarese e Pescatori Ostia.

Lapidario e sincero il tecnico Castagnari al termine del confronto: «Le ultime due partite ricalcano il nostro momento: non riusciamo a segnare. C’è rammarico, soprattutto in vista della sfida con il Rieti, tra Audace ed oggi con il Montespaccato abbiamo buttato 5 punti, secondo me. Non gettiamo le armi sicuramente, vogliamo chiudere il campionato bene».

