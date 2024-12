QUI ECCELLENZA. La corsa per i primato tra le prime quattro (W2 Maccarese 66, Montespaccato 65, Rieti 64 e Pomezia 62), la bagarre per evitare i playout e la seconda retrocessione diretta e il “derby dei rimpianti” tra Civitavecchia e Favl Cimini Viterbo. Questi i temi dominanti della 31esima giornata di un campionato di Eccellenza girone A che ha nella corsa al titolo la battaglia più appassionante. Domani alle 15 Civitavecchia e Fc Viterbo si confrontano al “Tamagnini” in un match dove la sensazione è quella di aver mandato alle ortiche una stagione diventata anonima per i troppi alti e bassi che hanno caratterizzato il campionato dei due team che avevano un potenziale per poter fare molto meglio. Tra gli ex spicca la presenza di mister Castagnari sulla panchina dei viterbesi e del bomber Vittorini, sponda nerazzurra. In palio i punti per l’inutile quinto posto finale che di fatto non serve a nulla. All’andata finì 0-0, precedenti delle ultime stagioni tra Civitavecchia e Fc Viterbo a favore di quest’ultima che però perse la gara più importante di due stagioni fa quando allora allenata da Scorsini si vide sfuggire all’ultimo secondo la finale di Coppa Italia di Eccellenza perdendo in semifinale contro la Vecchia che poi quel trofeo lo sollevo al cielo. Fronte under Castagnari sembra orientato a dare fiducia al 2005 Guzman che ha esordito domenica scorsa nel vittorioso match casalingo contro il Valmontone. Dirige il match il signor Tamburro della sezione di Tivoli, assistenti Balzano di Aprilia e Ferretti di Ciampino. Questo il programma odierno: alle ore 11 Academy Ladispoli (22)-Astrea (35), Audace 1919 (23)-Romulea (37),Aurelia Antica Aurelio (50)-Pescatori Ostia (15), Montespaccato (65)-Citizen Academy (11 retrocesso), Valmontone (45)-Pomezia (62), W3 Maccarese (66)-Aranova (42). Alle 11.15 Campus Eur (50)-Luiss (34). Alle 15 Civitavecchia (51)-Fc Viterbo (50), Rieti (64)-Villalba (29).

QUI PROMOZIONE. Altro turno campale per il girone A di Promozione dove facciamo il tifo per la Sorianese capolista che a 4 turni dal termine difende il non trascurabile vantaggio di 4 punti sulla coppia Urbetevere e Tolfa con quest’ultima che ha anche una partita in più disputata. Domani il team di mister Del Canuto gioca d’anticipo visto che alle 11 cercherà di mettere a freno la voglia di punti del Città di Cerveteri sulla sua strada per la salvezza. Sorianese che sarà sospinta dai suoi tifosi che rappresenteranno una marcia in più verso l’obiettivo della preziosa vittoria. Alle 15 in azione le sue rivali con l’Urbetevere attesa dal match interno con il Santa Marinella che a parte il quarto posto finale non può ambire più a nulla mentre il Tolfa ospiterà un Borgo Palidoro costretto a fare punti per non lasciarsi coinvolgere dalla zona playout. Queste le tre gare chiave per la corsa al primato finale. Per le altre provinciali c’è il Pescia Romana che osserva il turno di riposo, ostiche trasferte per il quasi “tranquillo” Ronciglione che oggi alle 11 è di scena sul terreno di un’Ostiense obbligata a vincere mentre alle 11.15 il Tarquinia gioca sul campo del Palocco, quarto in classifica, il team di mister Ercolani necessita di un risultato positivo se vuole sperare di rimontare posizioni ed uscire dalla zona calda della graduatoria. Il quadro della 31esima giornata si completa con la sfida esterna del retrocesso Castel Sant’Elia oggi alle 11 nella trasferta contro l’Ostia Antica e con le gare delle 11 tra Canale Monterano e DuepigrecoRoma e delle 15 a Camapagnano tra Parioli e Fregene Maccarese.

