Ogni giorno aggiunge dei pezzi la Favl Cimini Viterbo, prossima partecipante al campionato di Eccellenza e che da lunedì 29 luglio inizierà a lavorare agli ordini di mister Puccica. Il club gialloblu nelle ultime ore ha reso noto di aver siglato il contratto per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ottaviani per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Giudicato dai tecnici, dalla stampa e dai tifosi tra i migliori dello scorso campionato, Riccardo si è guadagnato appieno la riconferma in gialloblu, grazie alle ottime prestazioni ed alla continuità di rendimento. Esterno di centrocampo, classe 2003, vanta un passato nelle giovanili della Lazio. Negli ultimi due campionati giocati in Eccellenza, con la Vigor Perconti nella stagione 2022/2023 e con la Favl Cimini Viterbo nella stagione 2023/2024, ha accumulato 60 presenza, 6 gol, 10 assist e guadagnato 5 rigori.

«Nonostante le offerte che ho ricevuto fossero allettanti, sono rimasto perché mi sono trovato benissimo. È la prima volta che riconfermo con un club - ha dichiarato Ottaviani - l’affetto dei tifosi, della dirigenza, di tutti mi ha colpito davvero. Ci tengo a inviare un messaggio a tutti i tifosi che ci hanno seguiti nella stagione precedente - conclude Ottaviani - ovunque saremo avremo bisogno di voi. Ovunque saremo spero di rivedervi tutti fin dalla prima gara, perché noi vi aspettiamo».

IL RADUNO DELL’UNDER 19. Si è svolto martedì scorso presso il Pinovo Sporting Center il primo raduno di selezione Juniores Under 19. I ragazzi, provenienti da diverse località, si sono dimostrati desiderosi di impressionare l'allenatore e i tecnici gialloblu per avere la possibilità di entrare nella rosa della squadra Juniores Under 19 della Favl Cimini Viterbo, che parteciperà al campionato regionale 2024/2025.

Mister Tessicini, determinato a conoscere meglio i talenti emergenti, ha annunciato una nuova seduta di selezione che si terrà domani. «Voglio vivere i ragazzi il più possibile prima del ritiro di settembre per conoscerli al meglio - ha dichiarato - motivo per cui insieme abbiamo deciso di fare una nuova seduta. Non vogliamo sprecare nemmeno un minuto».

«Invitiamo - fa sapere la dirigenza gialloblu - tutti i giovani calciatori interessati a partecipare alla prossima sessione e a cogliere questa opportunità. Un'occasione per migliorare le proprie abilità, confrontarsi con coetanei di alto livello e imparare a lavorare in squadra. Questi incontri non solo valorizzano il talento individuale, ma promuovono anche valori del gioco del calcio, come disciplina, impegno e fair play, fondamentali per la crescita personale e sportiva di ogni atleta».

Il raduno di selezione si svolgerà presso il Pinovo Sporting Center di La Quercia (Viterbo) nella giornata di domani dalle ore 19. I giovani calciatori devono presentarsi con un certificato medico agonistico valido per garantire che siano in condizioni fisiche adeguate. Gli atleti già tesserati come Giovani Dilettanti con altre società dovranno presentare il nulla osta societario per la regolarità dell’iscrizione.

