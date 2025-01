Sale a 9 incontri la striscia positiva di mister Gardini da quando è alla guida della Favl Cimini Viterbo. Nella prima di ritorno importante successo sul campo della Romulea al termine di un confronto “scorbutico” dove i gialloblu sono riusciti ad imporsi per 2-1 grazie alla reti di Calvigioni e Capuano. Match a lungo in equilibrio visto che l’iniziale gol della Fc Viterbo era stato equilibrato dai romani con un calcio di punizione messo a segno da Travaglini e poi nella ripresa quando il confronto sembrava incanalato sull’1-1 è stato bravo Capuano a sfruttare al meglio una leggerezza della difesa giallorossa per realizzare una rete di vitale importanza per la classifica di una Fc Viterbo che migliora di domenica in domenica. Fc Viterbo che quindi continua a mettere tassello su tassello verso il podio e che è arrivata sino alla quarta posizione in coabitazione con il Tivoli. Dalle battistrada Valmontone (+ 8) e W Maccarese (+ 7) ,la distanza è ancora considerevole ma in virtù del fatto che c’è un intero girone di ritorno da giocare tutto è ancora possibile. Un ruolo determinante lo avranno gli scontri diretti ad iniziare proprio dal grande confronto di domenica al Rocchi quando arriverà il Valmontone. Al termine della gara il tecnico Gardini ha elogiato tutto il suo gruppo per il grande impegno e il mister ha continuato a dire che la classifica non la guarda e che il compito dei suoi uomini è quello di preparare ogni match con grande cura e determinazione.

Questa la formazione gialloblu che ha battuto la Romulea: Santilli, Ottaviani (25’st Giordano), Crocchianti, Filosa, Nesta, Fatati (25’st Morasca), Mielle (13’st Maggese), Fischetti (32’st Scozzari), Iurato, Capuano; Calvigioni (38’st Cardillo). A disposizione: Amoroso, Gutierrez, Ruggiero, Guzman.

