Non riesce alla Favl Cimini Viterbo di centrare la settima vittoria consecutiva nel girone A di Eccellenza. Al termine di un match a dir poco pirotecnico nella sua fase finale è finita 2-2 la sfida sul campo della Romulea. Gialloblu usciti dal campo Roma con l’amaro in bocca perché dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con il giovane Silvestroni hanno subìto nel corso della ripresa la supremazia territoriale dei romani che sono pervenuti al pareggio al 43’ della ripresa con Mastromattei. Sembrava finita sull 1-1 quando è accaduto di tutto. Su azione susseguente ad un calcio di punizione Cissé ha trovato la rete del nuovo sorpasso con la Fc Viterbo avanti per 2-1. Poi poi c’è stato un parapiglia ed un interminabile recupero visto che il gioco era rimasto fermo a lungo con due espulsioni per parte, all’ultimo secondo in una mischia l’arbitro ravvede un fallo in area gialloblu commesso dagli ospiti. Rigore che Azzawi trasforma per il 2-2 finale. Occasione persa per la Fc Viterbo che vede le squadre che la precedono allungare anche perché tutte vincenti nei rispettivi incontri di questa 23esima giornata.

IL TABELLINO. Romulea-Favl Cimini Viterbo: 2-2.

Reti: pt 22’ Silvestroni (V); st 43’ Mastromattei (R), 48’ Cissè (V), 55’ Azzawi (R).

Romulea: Pensa, Ciavarelli (32’st Leone), Azzawi, Bonesi (29’st Criscuolo), Costa, Amorosino, Mancini S. (20’st Mastromattei), Barchiesi (29'st D’Andrea), Carlucci, Ciriachi (45’st De Petris). A disposizione: Mancini M., Pagella, Gentile, Montalbano, Du Besse. Allenatore: Cervera.

Favl Cimini Viterbo: Bertollini, Giorgi (45’st Kordic), Morariu, De Goicoechea; Collacchi (20'st Ciucci), Seck (20’st Nesta), Tollardo (42’st Paruzza), Silvestroni, Ottaviani; Cissè, Capuano (52’st Pompei). A disposizione: Cadar, Lo Zito, De Simoni, Barduan. Allenatore: Castagnari.

Arbitro: Tommaso Cifra di Latina.

Note: Ammonizioni: Costa (R), 30°st Cissè (V), Nesta (V) Espulsioni: al 51’st Morariu (V), Cissè (V), Mancini (R), Gentile (R).

©RIPRODUZIONE RISERVATA